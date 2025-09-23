최민환과 이혼 2년만에 열애 고백? 율희, “연애 해야죠”[TV핫스팟]

사진= 채널A ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’ 방송 화면 갈무리

가수 라붐 출신 율희가 이혼과 연애에 대한 자신의 생각을 털어놓았다.

22일 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘절친 토큐멘터리-4인용 식탁’에서는 배우 방은희가 절친으로 율희와 양소영 변호사를 초대했다.

MC 박경림은 다소 독특한 인연의 세 사람을 보며 “어떤 조합이냐”고 묻자, 방은희는 “이혼한 전남편이 엔터사 대표였는데, 율희가 그 소속사 아이돌이었다”고 소개했다.

율희는 양소영 변호사에 대해 “지금 제 이혼 변호사님이시다”라고 밝혔고, 박경림은 “정말 얽히고설킨 인연”이라며 웃음을 자아냈다.

두 차례 이혼을 경험한 방은희는 “내 인생에서 가장 잘한 일은 이혼”이라고 말했고, 이에 율희 역시 “삶의 시작이 이혼이었다”며 공감했다.

이어 방은희는 ‘이혼 선배’로서 율희에게 “연애 좀 해, 남자 만나”라고 권했고, 율희는 “해야죠”라며 웃으며 답했다.

대화 도중 방은희는 “우리 둘이 바보다, X신이다”라고 자조적으로 말했고, MC 박경림은 “오늘 이야기 진짜 시원시원하다”며 현장의 분위기를 전했다.

한편 율희는 2018년 FT아일랜드 최민환과 결혼해 1남 2녀를 두었으나, 2023년 이혼했다. 당시 율희는 경제적 사정을 이유로 양육권을 포기했고, 일부 네티즌들로부터 이혼 책임을 두고 부정적인 반응을 받았다.

이후 율희는 전남편 최민환의 유흥업소 출입과 성추행 관련 논란을 폭로하며 해당 녹취를 공개했고 2023년 11월에는 서울가정법원에 양육권 변경 및 위자료, 재산분할을 청구하는 조정 신청서를 접수했다. 하지만 양측이 합의에 이르지 못하면서 조정은 불성립됐다.

