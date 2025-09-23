가디언동물의료센터, 국내최초 반려동물 비뇨기·결석 특화센터 ‘유로젠’ 출범

강아지나 고양이가 소변을 자주 보거나 통증을 호소하고, 혈뇨 증상을 보인다면 단순한 방광염이 아니라 ▲결석 ▲요관 폐색 ▲방광암 등 비뇨기계 질환의 초기 증상일 수 있다. 보호자들이 흔히 놓치는 증상이지만, 제때 치료하지 않으면 신장 손상이나 생명 위협으로 이어질 가능성도 존재한다.

특히 강아지결석이나 고양이결석은 재발률이 높은 질환이다. 내과적 치료 외에도 복강경이나 내시경을 활용한 정밀한 시술이 필요한 경우가 많다. 절개를 최소화하는 최소침습 수술은 통증과 회복 부담을 줄이고, 반려동물의 삶의 질을 높일 수 있다는 점에서 주목받고 있다.

이와 관련 국내 최초 반려동물 비뇨생식기 특화 센터인 가디언동물의료센터 유로젠 김봉한 원장은 최근 강아지결석·고양이결석 등 고난도 비뇨기 질환에 대응하기 위한 전문 진료 시스템을 구축했다.

진단부터 복강경·내시경 시술, 맞춤형 식이관리와 재발 방지 프로그램까지 통합적으로 제공해 보호자들의 관심을 모으고 있다.

김 원장은 “비뇨기 질환은 단순히 수술만으로 끝나는 문제가 아니라, 이후의 관리와 재발 방지가 중요한 만큼 전문성과 경험이 요구된다”며 “반려동물의 혈뇨나 배뇨 이상 증상이 반복된다면, 조기에 전문 병원을 찾아 정확한 진단을 받는 게 필요하다”고 조언했다.

정희원 기자 happy1@segye.com

