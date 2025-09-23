KB국민은행, 농구골대 보급 사업 ‘토닥토닥 청주, 키즈 투게더’ 실시

사진=KB국민은행 스타즈 제공

“농구의 즐거움을!”

여자프로농구 KB국민은행이 유아동 놀이 교육 활성화와 농구 문화 확대를 위한 농구골대 보급 사업 ‘토닥토닥 청주, 키즈 투게더’를 실시한다.

이번 보급 사업은 연고지 청주시 소재의 125개 유치원을 대상으로 진행된다. 유아동들이 자연스럽게 농구의 즐거움을 체험할 수 있는 환경을 제공하고, 건강한 성장을 돕기 위해 기획됐다. 보급되는 농구골대와 농구공은 안전성을 우선 고려해 유아동 눈높이에 맞춰 선정된 제품이다.

KB는 시즌 중 유아동 가족들에게 홈경기 관전 기회를 제공하고 키즈 덩크 콘테스트, 사생 대회 개최 등 다양한 프로그램도 운영할 계획이다. KB 구단 관계자는 “이번 사업은 연고지 유아동들이 농구의 즐거움을 경험하는 동시에, 농구 저변 확대를 위한 기초 활동”이라며 “많은 유치원에서 관심을 가지고 참여해 주시길 바란다”고 전했다.

유아동 농구골대 보급 및 설치를 희망하는 유치원은 오는 10월24일까지 이메일 접수를 통해 신청할 수 있으며, 11월 이내에 제품 수령이 가능하다. 기타 자세한 내용은 구단의 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

