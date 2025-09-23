몽글몽글 러브송…킥플립, 차트 1위로 성공적 컴백

신예 킥플립(KickFlip)이 청춘미가 돋보이는 신곡 '처음 불러보는 노래'로 벅스 차트 1위를 찍고 성공적 컴백을 맞이했다.

킥플립은 22일 오후 6시 세 번째 미니 앨범 'My First Flip'(마이 퍼스트 플립)과 타이틀곡 '처음 불러보는 노래'를 발매했다. 멤버들이 신보 전곡 크레디트를 수놓으며 킥플립의 개성과 감성이 담긴 자주적 앨범을 완성했고 '첫사랑'이라는 메인 테마가 리스너들의 공감을 이끌었다.

열렬한 반응을 방증하듯 이번 앨범은 22일 오후 9시 기준 음반 집계 사이트 한터차트와 써클차트의 실시간 앨범 차트 1위를 달성했고 23일 0시 음원 사이트 벅스 실시간 차트에서 '처음 불러보는 노래' 1위를 포함해 '반창고 (Band-Aid)'(밴드-에이드), '특이점', '다시, 여기', 'Gas On It'(개스 온 잇), '404: Not Found'(낫 파운드), '악몽을 꿨던 건 비밀이지만'까지 총 7곡 전곡 랭크인에 성공했다.

킥플립은 22일 오후 7시 Mnet M2 컴백쇼를 진행하고 컴백 열기를 더욱 뜨겁게 달궜다. '킥플립 탐구 생활' 시간 때 멤버들의 잔망스러운 매력과 케미스트리가 빛났고 '스케이트보드 퀴즈쇼', '위플립 백일장', '체력 테스트' 등 다양한 예능 코너를 선보이며 센스만점 예능 새싹 존재감을 드러냈다. 컴백쇼 준비 과정을 담은 에필로그에서도 장난기 가득한 유쾌한 모습을 보여주고 웃음꽃을 피웠다.

컴백쇼 하이라이트는 역시 '차세대 무대 장인'의 신곡 무대 퍼레이드였다. 아픈 첫사랑의 실패를 딛고 앞으로 나아가는 청춘 이야기를 그린 '반창고 (Band-Aid)', 방처럼 꾸며진 세트에서 시작된 '악몽을 꿨던 건 비밀이지만', 강렬한 비트 위 힙한 에너지를 터뜨린 'Gas On It' 퍼포먼스가 베일을 벗은 것. 특히 '처음 불러보는 노래' 무대에서 탄탄한 라이브 실력은 물론 여러 글로벌 페스티벌에서 갈고닦은 화려한 무대 매너로 떼창을 이끌며 공연형 보이그룹 킥플립의 컴백 활동을 기대케 했다.

멤버들은 "위플립(팬덤명: WeFlip)이 좋아해 주셨으면 하는 마음을 담아 열심히 준비했는데 킥플립과 같이 즐겨주신 것 같아 기쁘고 행복합니다. 응원해 주시는 모습을 이렇게 보니까 여러분의 큰 사랑이 실감 나서 오늘 하루 잊히지 않을 것 같아요. 컴백 활동도 최선을 다할 테니 많이 지켜봐 주세요. 위플립 사랑해!"라는 소감을 전했다.

