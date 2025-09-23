역시 손흥민! MLS서 3번째 베스트11 선정···‘짝꿍’ 부앙가와 나란히

당연한 결과였다. 미국 무대서 3경기 연속골을 기록한 손흥민(LAFC)이 매치데이 35 ‘베스트11’에 선정됐다.
MLS 사무국은 23일 공식 홈페이지를 통해 매치데이 35의 팀 오브 더 매치데이(베스트 11)를 발표했다. 손흥민은 팀 동료인 데니스 부앙가, 리오넬 메시(인터 마이애미) 등과 함께 나란히 자리를 지켰다. 벌써 3번째 베스트 11이다. 앞서 매치 데이 29, 30에서도 이름을 올린 바 있다.
미친 활약을 이어가고 있다. 지난달 초 LAFC로 이적한 손흥민은 7경기서 6골2도움(세컨드 어시스트 1개)을 기록했다. MLS 사무국은 “역대 최고 이적료로 LAFC에 합류한 손흥민은 솔트레이크전에서 부앙가의 해트트릭을 두 차례 도우며 도움 2개를 기록했고, 직접 결승골까지 터뜨렸다”면서 “두 선수의 조합은 LAFC를 리그 최초로 3경기 연속 해트트릭 주인공을 배출한 팀으로 만들었다”고 엄지를 치켜세웠다.
손흥민과 호흡을 맞추는 부앙가도 실력을 마음껏 뽐내고 있다. MLS 사무국은 “최근 세 경기에서 두 번의 해트트릭을 기록했고, 세 시즌 연속 20득점을 돌파한 리그 첫 번째 선수가 됐다. 메시와 나란히 골든부트 경쟁을 이어가고 있다”고 강조했다.
