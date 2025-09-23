역시 손흥민! MLS서 3번째 베스트11 선정···‘짝꿍’ 부앙가와 나란히

손흥민. 사진=LAFC 제공

당연한 결과였다. 미국 무대서 3경기 연속골을 기록한 손흥민(LAFC)이 매치데이 35 ‘베스트11’에 선정됐다.

MLS 사무국은 23일 공식 홈페이지를 통해 매치데이 35의 팀 오브 더 매치데이(베스트 11)를 발표했다. 손흥민은 팀 동료인 데니스 부앙가, 리오넬 메시(인터 마이애미) 등과 함께 나란히 자리를 지켰다. 벌써 3번째 베스트 11이다. 앞서 매치 데이 29, 30에서도 이름을 올린 바 있다.

미친 활약을 이어가고 있다. 지난달 초 LAFC로 이적한 손흥민은 7경기서 6골2도움(세컨드 어시스트 1개)을 기록했다. MLS 사무국은 “역대 최고 이적료로 LAFC에 합류한 손흥민은 솔트레이크전에서 부앙가의 해트트릭을 두 차례 도우며 도움 2개를 기록했고, 직접 결승골까지 터뜨렸다”면서 “두 선수의 조합은 LAFC를 리그 최초로 3경기 연속 해트트릭 주인공을 배출한 팀으로 만들었다”고 엄지를 치켜세웠다.

MLS 매치데이 35 베스트 11. 사진=MLS 공식 홈페이지 캡처

손흥민과 호흡을 맞추는 부앙가도 실력을 마음껏 뽐내고 있다. MLS 사무국은 “최근 세 경기에서 두 번의 해트트릭을 기록했고, 세 시즌 연속 20득점을 돌파한 리그 첫 번째 선수가 됐다. 메시와 나란히 골든부트 경쟁을 이어가고 있다”고 강조했다.

