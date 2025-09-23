1986년 서울 아시안게임 체조 금메달리스트 권순성 별세

다이빙 국가대표 권하림(오른쪽)과 아버지 권순성씨. 사진=뉴시스

1986년 서울 아시안게임 기계체조 금메달리스트 권순성 씨가 22일 별세했다. 향년 59세.

고인은 1965년 11월25일 태어나 약 23년간 체조 선수로 뛰었다. 1986년 서울 아시안게임에서 기계체조 평행봉에서 금메달을 목에 걸며 주목받았다. 또 단체종합과 링에서도 은메달 2개를 수확했다. 한국 남자 기계체조 선수로는 최초로 아시안게임 메달 3개를 거머쥐었다. 공로를 인정받아 1986년 한국체육기자연맹 선정 올해의 선수로도 선정됐다.

현역 은퇴 후에는 운동 처방을 연구하는 등 체조 발전에 기여했고, 후진 양성에도 힘써왔다. 고인의 딸 권하림은 다이빙 국가대표로 2020년 도쿄올림픽에 출전했다. 대한체조협회는“고인은 체조에 대한 투철한 사명감과 따뜻한 인품으로 수많은 후배와 동료들에게 귀감이 됐다. 그의 발자취는 한국 체조사의 소중한 유산으로 남을 것”이라고 전했다.

빈소는 서울아산병원장례식장 10호실에 마련됐다. 발인은 24일 오전 5시40분, 장지는 남서울가족공원이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]