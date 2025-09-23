충남아산FC 선수들과 즐기는 세대 통합 놀이터 ‘충남 아산 슈퍼 e페스타’ 대회!

사진=충남아산FC 제공

프로축구 K리그2 충남아산프로축구단은 오는 27~28일 양일간 아산시 이순신 체육관에서 열리는 ‘충남 아산 슈퍼 e페스타(SEF)’에 참가해 팬사인회, FC 온라인 이벤트 매치 등 다양한 프로그램으로 팬들과 소통할 예정이다.

‘충남 아산 슈퍼 e페스타(SEF)’는 아산시가 주최하고 충남콘텐츠진흥원(원장 김곡미)이 주관하며 지자체 최초로 개최되는 전국 아마추어 FC e스포츠 특화 대회다. 축구를 매개로 하여 남녀노소 전 세대가 즐길 수 있는 축제형 이스포츠 대회로 마련됐다.

충남아산FC는 대회 기간 동안 이벤트 존을 운영하며 관람객 누구나 즐길 수 있는 체험형 이벤트를 선보인다. 메인 부스에서는 ‘순발력 챌린지’와 ‘도전! 충남아산FC 퀴즈’가 열리고 서브 부스에서는 두 게임에서 획득한 점수를 합산해 랜덤박스, 사인볼, 티티머리띠, 아크릴 응원봉 등 구단 MD 상품을 증정하는 이벤트가 진행된다. 또한 두 체험 모두 참여한 참가자 중 선착순 40명에게는 충남아산FC 리유저블백이 제공된다.

충남아산FC 선수단은 28일 팬사인회와 FC 온라인 이벤트 매치에 나서 팬들과 직접 만날 예정이다. 팬사인회는 오전 11시부터 낮 12시, 이벤트 매치는 낮 12시부터 오후 1시까지 진행된다.

충남아산FC 손혜영 사원은 “전 세대를 아우를 수 있는 이스포츠 대회에 함께하게 되어 뜻깊게 생각한다. 경기장에서 보여드리는 모습과는 또 다른 방식으로 팬들과 호흡할 수 있는 소중한 기회인 만큼 많은 축구 팬들이 현장을 찾아 즐겨주시길 바란다”라고 전했다.

