임영웅, 티켓팅 전쟁 4라운드…이번엔 광주로

가수 임영웅이 광주도 전석 매진을 예고하고 있다.

23일 오후 8시 NOL 티켓을 통해 임영웅의 2025 전국투어 콘서트 ‘IM HERO’ 광주 콘서트 티켓 예매가 오픈된다.

임영웅의 콘서트 티켓은 인천을 시작으로 대구와 서울까지 초고속으로 전 회차 전석 매진을 기록하며 남다른 흥행성과 대중성을 증명한 바 있다. 매번 ‘피켓팅’이 벌어지는 만큼 광주 역시 양보없는 티켓팅은 물론, 빠른 속도로 전석 매진이 예상된다.

두 번째 정규 앨범 ‘IM HERO 2’로 큰 사랑과 관심을 받고 있는 임영웅은 이번 콘서트를 통해 한층 더 다채로워진 매력과 신선한 노래들로 무대를 채울 계획이다.

매 공연마다 기록을 경신하며 콘서트의 역사를 새로 쓰고 있는 임영웅의 전국투어 콘서트는 오는 10월 17일부터 19일까지 인천 송도컨벤시아에서 그 막을 연다. 11월에는 대구 엑스코 동관, 11월 서울 KSPO DOME, 12월 광주 김대중컨벤션센터, 26년 1월 대전 컨벤션센터 제2전시장, 1월 서울 고척스카이돔, 2월 부산 벡스코 제1전시장에서 하늘빛 축제를 이어간다.

