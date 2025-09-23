더 높이 오른다…케데헌 ‘골든’, 통산 6주째 ‘핫100’ 1위

27일자 '골든' 1위 게시물, 빌보드 차트 SNS

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100' 정상을 지켰다.

케데헌은 K-팝 아이돌 그룹 헌트릭스가 악령을 물리치고 노래로 세상을 보호하는 이야기다. K-팝을 비롯해 한국의 문화를 흥미롭게 담아냈다는 평가를 받고 있다. 역대 넷플릭스 콘텐츠 중 시청 수 1위에 오르며 오징어 게임, 웬즈데이 등 인기작을 제쳤다.

OST 인기 역시 역대급이다. 23일 빌보드에 따르면, 케이팝 데몬 헌터스 OST 중 등장인물인 걸그룹 헌트릭스가 부른 골든(Golden)은 27일 자 핫100 1위에 올랐다. 5주 연속 1위이자 통산 6주째 지킨 1위 기록이다. K-팝 곡 중 핫100에서 5주 이상 1위를 차지한 건 2021년 그룹 방탄소년단의 버터(10주 연속 1위)가 유일하다.

골든은 스트리밍 송 차트 9주 연속 1위를 차지했다. 라디오 송 차트에서는 20위에서 16위로, 디지털 송 세일즈 차트에선 3위에서 2위로 올라섰다. 13주 연속 핫100 차트에 머무르고 있는 골든은 81위로 첫 진입해 23위, 6위, 4위, 2위, 2위로 차츰 정상을 향했다. 1위 달성 후 한 차례 2위로 떨어졌으나 곧바로 1위를 재탈환해 5주 연속 자리를 지키고 있다.

지난주 67년 핫100 차트 역사에서 최장기간 1위에 오른 애니메이션 곡이 된 골든은 이번 주에 해당 기록 경신에 성공했다. 통산 6주 1위로 애니메이션 엔칸토의 위 돈트 토크 어바웃 브루노(5주 1위) 기록도 깼다. OST 곡을 통틀어 2015년 영화 분노의 질주 7 메인 OST였던 시 유 어게인(See You Again(12주 1위) 이후 10년 동안 가장 오랫동안 1위를 차지한 곡이 됐다.

극 중 헌트릭스 라이벌 그룹인 사자보이즈가 부른 소다팝(Soda Pop)과 유어 아이돌(Your Idol)도 각각 5위와 6위에 올랐고, 헌트릭스의 하우 잇츠 던(How It’s Done)은 10위를 차지했다. 이번 주도 빌보드 핫100 역사상 ‘네 곡이 톱10에 동시 진입한 OST’의 기록을 이어가게 됐다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]