수지, 부국제 참석 불발…해외 일정 겹쳐 ‘실조찬’ 동행 무산

가수 겸 배우 수지. 사진 = tvN

가수 겸 배우 수지가 디즈니+ 시리즈 ‘현혹’ 의 해외 촬영 일정으로 인해 부산국제영화제(BIFF)에 불참하게 됐다.

22일 연예 관계자에 따르면 수지는 내년 공개 예정인 ‘현혹’의 해외 로케이션 촬영으로 인해 영화제 참석이 불발됐다. 장기 체류가 필요한 일정과 현지 제작진과의 협업 특성상 일정 조율이 불가능했던 것으로 알려졌다.

수지가 주연을 맡은 영화 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’은 BIFF 첫 공식 경쟁 부문인 ‘부산 어워드’ 후보로 올라 기대를 모으고 있다. 이에 따라 지난 17일 개막식 레드카펫에 ‘실조찬’ 출연 배우인 이진욱, 유지태, 금새록 등이 참석했으나 수지는 모습을 드러내지 않아 아쉬움을 자아냈다.

그럼에도 불구하고 ‘실조찬’은 월드 프리미어 상영 전 회차가 전석 매진을 기록하며 높은 기대감을 입증했다. 22일 오후 부산 영화의전당 하늘연극장에서 열리는 GV에는 임선애 감독과 이진욱, 유지태, 금새록이 참석해 관객과 만난다.

BIFF는 올해 30주년을 맞아 첫 공식 경쟁 부문인 ‘부산 어워드’를 신설했다. 아시아 주요 작품 14편이 경쟁작으로 초청됐으며, 대상·감독상·심사위원 특별상·배우상·예술공헌상 등 5개 부문 수상이 결정된다. 수지가 주연한 ‘실조찬’도 후보 중 하나다.

‘실조찬’은 백영옥 작가의 동명 소설을 원작으로, 실연의 상처를 가진 이들이 조찬모임에 모여 각자의 실연 기념품을 교환하며 상실을 극복해가는 이야기를 담는다. 수지는 작품에서 승무원 사강 역을 맡아 이별을 받아들이지 못한 인물의 복잡한 감정을 섬세하게 표현했다.

한편, 제30회 부산국제영화제는 오는 26일까지 열흘간 이어지며 64개국 328편의 영화를 영화의전당과 시내 주요 극장에서 열린다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]