신인 그룹 코르티스(CORTIS)가 음반에 이어 음원 차트 흥행을 이어가고 있다.

코르티스의 데뷔 앨범 인트로곡 ‘GO!’가 21일 자 멜론 일간 차트에 95위로 진입했다. 올해 데뷔한 보이그룹의 곡이 해당 차트에 든 것은 이번이 처음이다. 이 노래는 22일 오전 9시 실시간 차트인 ‘톱 100’ 78위에 올라 자체 최고 순위를 경신했다. 지난 21일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 ‘GO!’ 무대를 다시 선보인 후 상승세에 탄력을 받았다.

‘GO!’는 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘데일리 바이럴 송 글로벌’에서 나흘 연속 1위(9월 16~19일 자)를 지켰다. 한국과 일본에서는 1위, 미국에서 최고 2위를 찍은 점이 고무적이다. 이 차트는 스트리밍 수치뿐만 아니라 최근 재생 수가 급격히 증가하거나 대중이 자주 공유한 곡, 많이 찾아 들은 곡의 버즈량을 순위에 반영한다. ‘GO!’가 ‘바이럴 송’ 차트에 진입했다는 것은 이 곡이 전 세계에서 입소문을 타고 있다는 증거다. 이와 더불어 타이틀곡 ‘What You Want’가 ‘데일리 바이럴 송 글로벌’ 1위(9월 1~7일 자)를 차지한 후 다양한 국가/지역의 ‘바이럴 송’ 차트 상위권에 장기간 머무르며 멀티 흥행을 견인하고 있다.

코르티스는 스포티파이 월별 청취자 수 475만 8068명(9월 20일 자)을 달성했다. 이는 최근 28일간 청취자 수를 집계한 데이터다. 올해 데뷔한 신인 가운데 최다 기록이며 기성 보이그룹과 비교해도 놀라운 수치다. 게다가 팀의 월별 리스너는 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’ 발매 당일(9월 8일 자, 약 45만) 대비 10배 이상 증가했다. 이는 음악방송 활동을 기점으로 새로운 리스너가 대거 유입된 것으로 풀이된다.

한편 코르티스는 빅히트 뮤직 소속으로 음악, 안무, 영상을 공동 창작하는 ‘영 크리에이터 크루’다. 이들의 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE LINES’는 한터차트 기준 초동(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 43만 6367장을 기록했다. 이는 올해 데뷔한 신인 중 1위, 역대 K-팝 그룹의 데뷔 앨범 초동 4위에 해당한다.

