[BIFF현장] “韓영화 생태계 자산이자 요람…시네마의 길 제시해야”

코로나19 팬데믹 여파와 OTT 확산으로 침체 국면에 접어든 영화산업이 위기를 맞고 있는 지금, 부산국제영화제는 다시 한 번 도약의 전환점에 섰다. 30년 동안 국내외 수많은 신인과 거장, 관객과 영화인을 잇는 플랫폼으로 성장해온 BIFF는 산업 전반에 활력을 불어넣는 축제의 힘과 영화 생태계를 회복하는 구심점 역할을 기대받고 있다.

한국을 넘어 아시아 3대 영화제로 자리 잡은 BIFF는 21세기 한국 영화산업을 얘기할 때 빠져서는 안 될 위상을 가진 영화제다. 홍수정 영화평론가는 22일 “BIFF는 국내 영화산업 전반에 영향을 미쳐왔지만, 한국을 대표하는 플래그십 필름 페스티벌로서 그 상징성을 견고히 지켜왔다는 점에서 중요한 의미를 지닌다”고 밝혔다.

그러면서 “한국 영화산업은 지난 30년간 비약적으로 성장했지만, 단순히 규모의 팽창만으로 지금의 위상을 확보하기 어려웠을 것”이라며 “BIFF는 아시아 영화계의 중추를 담당하는 국제영화제로서 한국을 비롯한 아시아의 뉴 시네마를 길어 올렸고, 그 토대 위에서 한국 영화산업은 정체성을 갖춘 채 진화를 이뤄낼 수 있었다. BIFF는 단순한 축제를 넘어 한국 영화 생태계의 자산이자 요람이었다고 볼 수 있다”고 BIFF의 국내외 입지를 평가했다.

BIFF가 30회를 맞이한 올해 한국 영화산업은 장기 침체의 그림자를 드리우고 있다. 관객 회복세는 더디고 투자·제작·배급 환경이 모두 위축됐다. 대형 화제작이 줄어들고 이에 따른 관객 수 감소가 악순환처럼 반복되고 있다. 소비심리 위축, OTT·디지털 플랫폼의 확장, 영화관 티켓 가격 상승, 콘텐츠 소비 방식 변화 등 복합적 원인이 겹치며 업계 전반에 위기감이 고조되고 있다. 박찬욱 감독 또한 최근 영화산업 위기를 두고 “(영화가) 재미없는데 계속 (극장에) 와달라고 말할 수 없지 않나. 결국 이 문제를 해결할 사람은 우리”라고 목소리를 냈다.

홍 평론가는 “한국 영화산업은 OTT와 AI 등 기술 발전, 영화 소비문화의 변화 등으로 급변기를 맞았다”면서 “BIFF가 할 수 있는 역할은 훌륭한 영화를 조명하는 것을 넘어 영화산업과 시네마에 대한 길을 제시하는 것”이라고 강조했다. 단순히 영화를 소개하는 데 그치지 말고 영화 산업 전반의 미래를 조망하고 논의의 장을 여는 데까지 나아가야 한다는 뜻이다.

“예를 들어 베를린국제영화제가 받아들이기 시작한 AI 영화를 어떠한 태도로 바라봐야 할까. 또 OTT가 쏘아 올린 질문인 극장을 떠난 영화는 어디까지 나아갈 수 있을까”라고 반문한 홍 평론가는 “이제는 피할 수 없는 그 질문들 앞에서 답을 할 수 있다면 좋겠다. 담론의 장을 열고 영화인들의 목소리를 듣고, 새로운 방향성을 모색하는 것이 중요하다. 그것이 단순한 상영이나 네트워킹을 넘어 영화제가 수행할 수 있는 가치”라고 짚었다.

