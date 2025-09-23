청량 뺀 투어스, 과감한 출사표

그룹 TWS(투어스)가 강렬한 에너지를 담은 선공개곡으로 과감한 컴백 출사표를 던졌다.

하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트는 지난 22일 오후 6시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 TWS 미니 4집 ‘play hard’의 선공개곡 ‘Head Shoulders Knees Toes’ 뮤직비디오를 게재했다.

몸을 아끼지 않는 파워풀한 퍼포먼스는 이 뮤직비디오의 하이라이트다. 다이내믹한 동작 속에서 댄서들과 함께 빚어낸 군무는 남다른 스케일로 시선을 압도한다. 후렴구에서는 “Head shoulders knees and toes”라는 가사에 맞춰 몸의 선과 마디를 ‘머리부터 발끝까지’ 활용해 재미를 더했고, 댄스 브레이크에서는 누운 자세에서 손을 쓰지 않고 단번에 튀어오르는 킵업(Kip-up) 테크닉을 선보인다.

이러한 역동적인 퍼포먼스를 담은 뮤직비디오는 한 시도 눈을 뗄 수 없게 만든다. 영상 속 시공간이 축소와 확장을 반복하며 끊임없이 변화하고, 여섯 멤버는 그 속에서 적극적으로 퍼포먼스를 펼치며 모든 공간을 자신들만의 무대로 만든다. 카메라는 이들 표정과 시선, 움직임에 초점을 맞추며 TWS의 강인한 내면과 자기 확신을 시각화했다.

‘Head Shoulders Knees Toes’는 TWS의 자유롭고 거침없는 매력을 극대화한 곡이다. 목표를 향해 한계 없이 내달리는 이들의 이야기를 힙합 사운드에 풀어냈다. 특히 풋풋한 시선으로 세상과 마주해 온 멤버들의 성장한 면모가 눈에 띈다. 소년미 가득했던 보컬에서 한층 힘 있는 랩을 내뱉는 TWS의 목소리가 새롭다.

‘Head Shoulders Knees Toes’가 수록된 TWS 미니 4집 ‘play hard’는 10월 13일 오후 6시 발매된다. 앨범명은 ‘젊음과 열정을 모두 던져 전력으로 임하자’는 의미다. 이 메시지를 직관적으로 드러내는 선공개곡을 시작으로, TWS는 고유 장르 ‘보이후드 팝(Boyhood Pop)’의 영역을 다각도로 확장하며 하반기를 뜨겁게 불태울 예정이다.

