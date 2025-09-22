'2025 컬러 인 뮤직 페스티벌' 이소라·이찬혁·송소희·안신애 합류

'2025 컬러 인 뮤직 페스티벌'이 세대를 아우르는 2차 라인업을 공개하며 기대감을 끌어올리고 있다.

22일 주최사 빌보드코리아는 오는 11월 1일과 2일 인천 파라다이스시티에서 개최되는 '2025 컬러 인 뮤직 페스티벌(2025 Color in Music Festival, 이하 CMF)'의 2차 라인업을 공개했다.

앞서 공개된 규현, 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 잔나비, 투어스(TWS) 등 1차 라인업에 이어 이번 2차 라인업에는 송소희, 안신애, 이소라, 이찬혁 등이 새롭게 합류했다. 세대를 대표하는 보컬리스트부터 독창적인 싱어송라이터와 대세 아이돌 그룹까지 다양한 아티스트들이 라인업에 나란히 이름을 올리며 기대감을 고조시키고 있다. 특히 이소라의 참여는 'CMF'가 세대를 아우르는 진정한 '컬러풀 무대'를 완성하는 결정적 순간이 될 것으로 주목된다.

'CMF'는 한국 음악계를 대표하는 보컬리스트 이소라의 합류 소식을 알리며 페스티벌의 무게감과 상징성을 한층 강화했다. 페스티벌 무대에서 쉽게 만나볼 수 없는 이소라의 출연은 그 자체로 상징적 의미를 지니고 있어 발표만으로 관객들의 뜨거운 관심을 모으고 있다.

이소라의 합류는 단순히 한 명의 아티스트 추가가 아닌 페스티벌의 음악적 다양성과 퀄리티를 한층 끌어올리는 결정적 요소로 평가된다. 가을의 정서와 가장 잘 맞닿아 있는 보컬리스트답게 'CMF' 무대에서 이소라는 계절과 완벽한 조화를 이루는 무대로 깊은 울림을 선사할 예정이다. 무엇보다 이소라는 타의 추종을 불허하는 원 앤 온리 아티스트로서 페스티벌의 독창적인 정체성과 품격을 드러낼 전망이다.

주관사 필링바이브는 "이소라의 합류는 '2025 컬러 인 뮤직 페스티벌'을 상징하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "세대를 아우르는 아티스트들이 함께 만들어가는 무대를 통해 관객들에게 특별한 경험을 선사하겠다"라고 전했다.

다채로운 아티스트와 무대를 통해 올가을 인천을 음악으로 물들일 '2025 컬러 인 뮤직 페스티벌'은 빌보드코리아가 주최하고 필링바이브가 주관한다. 페스티벌은 오는 11월 1일부터 2일까지 인천 파라다이스시티에서 열리며, 티켓은 티켓링크와 티켓링크 글로벌을 통해 예매할 수 있다. 추후 추가 아티스트 라인업도 공개될 예정이다.

