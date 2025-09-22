[BIFF현장] ACFM DAY4, 부산영상위원회 공동부스 마지막까지 열기

2025 ACFM 셋째 날, 부산영상위원회(운영위원장 강성규)가 주최한 행사 현장은 국내외 게스트들로 붐비며 국제공동제작에 대한 산업 관계자들의 뜨거운 관심을 입증했다.

□ 오전에 열린‘AFiS 프로젝트 피칭’에서는 부산아시아영화학교(AFiS) 국제영화비즈니스아카데미 프로듀싱 과정 교육생들이 기획·개발한 14개국 15편의 프로젝트가 공개됐다. 객석을 가득 메운 관객들은 다양한 주제와 장르의 참신한 기획이 발표될 때마다 아낌없는 박수와 호응을 보냈다.

○ 행사 말미, AFiS와 대만콘텐츠진흥원(TAICCA)의 협약에 따라 수여되는 ‘TAICCA 어워드’는 태국 출신 아나왓 킷차웽쿤(Anawat Kitchawengkul)의 프로젝트 <We Ain’t Your Madams>가 수상해 미화 3,000달러의 상금을 받았다.

□ 부산영상위원회가 영화진흥위원회(KOFIC)와 공동으로 마련한 ‘KOFIC × BFC 네트워킹 해피아워’와 ‘KOFIC x AFiS 국제공동제작 토크: 기회와 도전’ 역시 성황리에 진행됐다. 네트워킹 자리에서는 자유로운 교류 속에 새로운 협력 가능성이 논의됐으며, 포럼에서는 베트남·한국·싱가포르 출신 패널들이 실제 국제공동제작 경험을 바탕으로 아시아 공동제작의 가능성과 과제를 짚어보는 뜻깊은 시간으로 채웠다.

□ 부산영상위원회 공동부스는 마켓 마지막 날인 23일(화)까지 운영된다.

○ 부스에는 아시아 주요 영화기관과 업계 관계자들의 방문이 이어지고 있으며, 부산영상위원회, 부산영화촬영스튜디오, 부산영상후반작업시설, 부산아시아영화학교, 영상산업센터에 대한 홍보 및 상담이 계속된다. 또한, 현장 신청을 통해서도 참여할 수 있는 ‘A+B프로젝트’ 비즈니스 미팅도 폐막일까지 활발히 진행될 전망이다.

□ 한편, 벡스코 제2전시장에서 열린 2025 ACFM은 9월 23일(화), 나흘간의 일정을 끝으로 막을 내린다. 올해 ACFM에 가장 큰 규모로 참여한 부산영상위원회 공동부스는 행사 기간 내내 국내외 영화인들의 교류와 협력의 허브로 자리매김하며, 글로벌 영화산업 협력의 가능성을 확인시켰다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]