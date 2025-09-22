[BIFF현장] 부국제에 스며든 OTT·AI·IP, 급변하는 미래 대응한다

제30회 부산국제영화제(BIFF)가 개막하면서 영화제 무대 뒤편의 산업 구조 변화가 주목받고 있다. OTT 플랫폼, 인공지능(AI), 지식재산권(IP) 확보 등 새로운 화두가 아시아콘텐츠&필름마켓(ACFM)과 포럼 비프에서 집중 논의되며, BIFF가 상영 중심의 영화제를 넘어 산업 혁신의 허브로 거듭나고 있음을 보여주고 있다.

이러한 변화는 기술적 진보를 넘어 아시아 영화 산업의 생존 전략과 직결된다. 전통적인 제작-배급-상영 구조가 해체되면서, 영화제는 새로운 산업 질서의 중심에 서게 됐다. BIFF의 변화는 곧 아시아 영화 산업 전체의 미래를 가늠하는 척도가 되고 있다.

먼저 올해 포럼에서 가장 뜨거운 논쟁을 불러온 것은 ‘OTT는 아시아영화 산업을 살리는가, 삼키는가’라는 질문이었다. 넷플릭스와 디즈니플러스 같은 글로벌 OTT가 투자자이자 배급 창구로 급부상하면서, 아시아 영화 제작자들이 공동제작과 해외시장 진출에서 새로운 기회를 모색하고 있다. 일본 프로듀서 에이코 미즈노는 “공동제작은 투자 리스크를 분산하고 세계 영화제에서 작품성을 인정받는 핵심 전략”이라고 강조했다.

하지만 전문가들은 OTT의 급속한 확장이 가져올 부작용에도 주목하고 있다. 글로벌 플랫폼의 콘텐츠 기준에 맞춰야 하는 압박감이 아시아 영화의 고유성을 훼손할 수 있다는 우려다.

올해로 20회를 맞는 ACFM은 1998년 부산국제영화제의 부산 프로모션 플랜(PPP)에서 성장했다. 현재 전 세계 52개국 1000여 개 기업과 현장 등록 포함 2700여 명의 관계자가 등록하는 아시아 최대 규모의 콘텐츠 비즈니스 플랫폼으로 자리 잡았다. 2024년 기준 해외 참가자 비율이 57%를 넘어서며 명실상부한 글로벌 마켓으로 성장했다. 올해 ACFM 행사 전체 방문 인원은 3만 명을 돌파할 것으로 예상된다.

ACFM의 성장 배경에는 아시아 콘텐츠에 대한 글로벌 수요 급증이 자리한다. 한류 열풍과 더불어 일본 애니메이션, 동남아 독립영화까지 다양한 아시아 콘텐츠가 세계적 관심을 받으면서 ACFM은 영화 마켓을 넘어 문화 교류의 장으로 확장됐다.

특히 주목할 만한 변화는 ACFM이 올해 신설한 공동제작지원펀드다. 한국과 아시아 국가들이 참여하는 프로젝트에 현금을 직접 지원하는 이 제도는 선정작이 2026년 BIFF에서 첫 상영되도록 설계됐다. 제작 단계부터 글로벌 자본과 관객을 끌어들이겠다는 전략적 접근이다.

올해 가장 뜨거운 관심을 모은 신설 프로그램은 이노아시아(InnoAsia)였다. AI가 영화 창작 환경을 어떻게 변화시키고 있는지가 집중 논의됐다. 이미지 생성 도구부터 후반작업 자동화까지, 기술 발전이 창작자들에게 새로운 가능성을 열어주는 동시에 저작권·노동권·창작 윤리 문제를 제기하고 있다는 점이 부각됐다.

전문가들은 “기술 발전이 창작자의 권리를 위협할 수 있다”며 제도적 보호장치 마련을 촉구했다. 특히 AI가 생성한 콘텐츠의 저작권 귀속과 기존 창작자들의 일자리 보호 방안이 시급한 과제로 지적됐다.

IP를 둘러싼 경쟁도 치열해지고 있다. 과거 완성작을 거래하던 방식에서 벗어나 기획 단계부터 IP를 선점하려는 움직임이 활발하다. 제작 과정에서 IP 소유권 분배 방식, 글로벌 OTT와의 계약에서 작가와 제작자가 보장받아야 할 권리 범위 등이 새로운 쟁점으로 떠올랐다. IP 가치가 콘텐츠 성공의 핵심 요소로 부상하면서 초기 기획 단계부터 권리 관계를 명확히 하는 것이 필수가 된 것이다.

BIFF와 ACFM이 지난 30년간 아시아 영화의 성장과 함께해온 만큼, 이제는 OTT·AI·IP라는 시대적 변화에 능동적으로 대응해야 한다는 과제를 안고 있다. 공동제작 지원펀드 확대, IP 표준 계약 가이드라인 마련, AI 윤리 기준 확립, 독립영화와 지역영화 보호 방안이 동시에 추진돼야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

올해 BIFF의 산업 포럼은 기술 소개를 넘어 ‘영화제는 급변하는 미래를 어떻게 준비할 것인가’라는 근본적 질문을 던졌다. 앞으로 30년은 또 다른 변화의 시작점이 될 것이다. 변화의 물결을 이끌어갈 것인가, 아니면 그 물결에 휩쓸릴 것인가. BIFF의 선택이 아시아 영화 산업 전체의 미래를 좌우할 것으로 보인다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]