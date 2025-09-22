‘게임→문화·예술’ 확장…그림일기 및 포스터 공모전 개최

‘제2회 게임문화 그림일기 및 광고 포스터 공모전’ 포스터. 한국게임산업협회 제공

한국게임산업협회는 한국콘텐츠진흥원과 함께 다음 달 13일까지 ‘제2회 게임문화 그림일기 및 광고 포스터 공모전’을 개최한다고 22일 밝혔다.

이번 공모전은 게임에 대한 긍정적인 인식 확산과 다양한 세대가 공감할 수 있는 게임문화 콘텐츠 발굴을 위해 마련됐다. 유아부터 청소년, 일반인까지 누구나 참여할 수 있으며, 그림일기 부문과 광고 포스터 부문으로 나누어 진행된다.

그림일기 부문은 ‘내가 꿈꾸는 게임 세상’을 주제로 유아부와 초등부로 구분해 모집한다. 광고 포스터 부문은 ‘게임이 예술이 되는 순간’을 주제로 초등부와 청소년부 그리고 일반부로 참여할 수 있다.

수상작은 다음 달 22일에 발표될 예정이며, 부문별 대상, 최우수상, 우수상이 시상된다. 총 15개의 작품이 수상작으로 선정된다.

참여 희망자는 참가 신청서, 참가 확약서, 개인정보 수집 및 제3자 제공 동의서를 작성해 제출하면 된다. 광고 포스터 부문은 이메일 접수만 가능하며 그림일기 부문은 우편 접수도 가능하다.

조영기 게임산업협회장은 “게임은 단순한 놀이를 넘어 문화와 예술의 한 영역으로 자리 잡아가고 있다”며 “이번 공모전이 다양한 세대가 함께 참여하고 공감할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 전했다.

