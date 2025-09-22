전여빈 첫 타이틀롤… 범죄+로맨스 섞은 ‘부세미’, “추석선물로 내놓겠다” 자신하는 이유

22일 서울 영등포구 CGV 영등포에서 지니TV 새 드라마 ‘착한 여자 부세미’ 제작발표회가 열렸다. 배우 주현영, 장윤주 서현우, 진영, 전여빈. 사진=KT스튜디오지니

배우 전여빈이 첫 타이틀롤 도전했다. 추석 선물처럼 부끄럽지 않게 만들었다는 각오다.

22일 서울 영등포구 CGV 영등포에서 지니TV 새 드라마 ‘착한 여자 부세미’ 제작발표회가 열렸다. 이날 행사에는 박유영 감독을 비롯해 배우 전여빈, 진영, 서현우, 장윤주, 주현영이 참석했다.

전여빈은 자신과는 정반대의 스펙인 ‘부세미’라는 가짜 신분으로 위장해 3개월 동안 살아남아야 하는 김영란을 맡았다. 진영은 딸기 농사를 지으며 아들을 키우는 싱글대디 전동민 역을 연기했다.

전여빈은 “처음 대본을 읽었을 때 흙수저로 살고 있는 김영란에게 ‘너 자체로 행복할 자격이 있다’는 말을 봤다. 그 글이 마음을 흔들었다. 그걸 메모해서 책상에 붙여놨다”며 “연출하는 분도 ‘'유괴의 날’ 감독님이더라. 그 드라마가 완성도가 있고 캐릭터들의 감정이 잘 보이는 작품이라 생각했다. 감독님을 만나보고 싶었다. 만나자마자 너무 하고 싶다는 생각이 들었다”고 출연을 결심한 이유를 밝혔다.

첫 타이틀롤을 맡게 된 데 대해서는 “타이틀롤 처음 맡게 된다는 생각은 없었다. 그저 좋은 캐릭터를 만났다는 생각 뿐이었다. 오히려 타이틀롤이라고 기사가 나는 걸 보고 더 책임감을 가져야 하는 자리구나 싶었다”며 “현장에서는 모든 분이 책임감을 가져서 그런 부담은 안 들었다, 순수하게 이 작품에 뛰어들려고 했고 기쁘게, 더 순수하게 작품에 뛰어들 수 있었다. 여태껏 해 온 것처럼 열심히 하려고 했다”고 말했다.



진영은 “4개의 대본을 2시간 만에 다 읽었다. 원래 작품을 선택할 때 고민하는 편인데 이번에는 대본을 보자마자 회사에 전화해서 꼭 하고 싶다고 했다”며 “내가 출연을 해야지 5부를 볼 수 있기 때문에 이건 꼭 해야겠다 싶었다”고 웃었다.

싱글 대디 역을 맡게 된 진영은 “내게도 엄청난 도전이었다. 아빠가 돼 보지 않아서 부성애가 어떤지 상상이 잘 안되더라”라며 어렸을 적 아버지의 모습과 박유영 감독의 다정한 모습을 레퍼런스 삼았다고 밝혔다. 또 “아이가 연기를 너무 잘했다. 아이를 보면서 더 집중하게 됐다”고 말했다.



진영은 “연기를 하면서 감독님과 배우들이 너무 많이 도와줬다, 이렇게 편하게 할 수 있는 곳이 있었다 싶다, 촬영장에 놀러 간다는 생각이 들 정도로 편하고 좋았다”고 작품에 애정을 드러냈다.

박유영 감독은 진영을 캐스팅한 이유에 대해 “선하게 생겼다. 전동민 캐릭터가 에겐남 같지만 테토남스러운 모습이 나올 때가 있다. 그런 테겐남을 표현할 수 있는 게 진영밖에 없었다”고 밝혔다.

전여빈과의 로맨스 호흡에 대해 진영은 “사람한테 풍겨나오는 에너지와 느낌이 있지 않나. 그냥 함께 하면 연기가 아니어도 좋았다. 뭐든 에너지를 얻을 수 있었고 긍정적인 힘을 얻을 수 있을 것 같은 사람이었다. 연기 뿐만이 아닌 여러모로 많이 배운 드라마였다”고 말했다.



첫 연출작인 ‘유괴의 날’로 호평을 받은 이후 두 번째 작품을 선보이게 된 박유영 감독은 “대본 1부가 너무 재미있었다. 배우와 감독이 없는 상태에서 이미 편성된 것으로 이야기를 들었다”며 “캐릭터들이 많음에도 불구하고 단순한 캐릭터들이 없었다. 단순한 캐릭터가 없고 모두 양면성을 지닌 독특한 인물들이라 흥미로웠다”고 연출 계기를 밝혔다.

박 감독은 “배우들이 대본보다 더 입체적으로 캐릭터를 만들어줄 수 있을 것 같았다. ‘유괴의 날’도 종합선물세트라고 했는데 이번에도 종합선물세트다. 거기에 로맨스가 추가됐다. 전여빈 배우와 진영 배우의 로맨스가 들어간 종합선물세트”라고 자신했다.

끝으로 박 감독은 “처음 보면 당황하는 분들도 있으실 거다. 초반에 범죄에서 로맨스, 그리고 휴먼으로 마무리가 된다. ‘유괴의 날’ 때보다 엔딩이 감동적일 거라 확신한다. 범죄물 또는 로맨스, 코미디나 휴먼을 좋아하는 분들 모두 재미있게 볼 수 있는 드라마”라며 관심을 당부했다.

전여빈 또한 “소중하고 자신 있는 작품이다. 추석 선물로 부끄럽지 않게 내놓겠다”고 했고 진영은 “온가족이 함께 볼 수 있는 즐겁고 스펙터클한 드라마”라고 전했다.

‘착한 여자 부세미’는 인생 리셋까지 카운트다운 3개월, 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 여자 경호원이 막대한 유산을 노리는 이들을 피해 3개월 간 신분을 바꾸고 살아남아야 하는 범죄 로맨스 드라마다. 오는 29일 오후 10시에 방송한다.

