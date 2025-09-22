8월 카드론 잔액 석 달 연속 감소…가계대출 규제 영향 지속

금융당국 가계대출 규제 효과가 지속되면서 지난달 카드론 잔액이 3개월 연속 감소했다.



22일 여신금융협회에 따르면 9개 카드사(롯데·BC·삼성·신한·우리·하나·현대·KB국민·NH농협카드)의 8월 말 카드론 잔액은 42조4천483억원으로 전월 말(42조4천878억원) 대비 395억원 줄었다.

카드 대출 광고물. 연합뉴스

6·27 규제에 따라 카드론을 포함한 신용대출 한도가 연 소득 이내로 제한되면서 카드론 잔액이 감소세를 지속한 것으로 보인다.



카드론은 지난 7월부터 시행된 3단계 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 규제에도 포함됐다.



현금서비스 잔액도 6조2천415억원으로 전월(6조2천658억원) 대비 243억원 감소했다.



다만, 결제성 리볼빙 이월 잔액은 6조7천872억원에서 6조7천958억원으로 소폭 늘었다. 카드론을 갚지 못해 카드론을 빌린 카드사에 다시 대출받는 대환대출 잔액도 1조5천811억원으로 전월(1조5천282억원)보다 529억원 늘었다.

<연합>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]