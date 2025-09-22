송도 리트의원, 5세대 콜라겐 주사 ‘올리디아’ 도입

송도에 위치한 리트의원(대표원장 권민석)이 차세대 콜라겐 부스터 ‘올리디아(Olidia)’를 공식 도입, 안티에이징 진료를 강화한다고 밝혔다.

의원 측에 따르면 올리디아는 PLLA(Poly L-Lactic Acid) 성분을 기반으로 피부 속 콜라겐 형성을 촉진해, 시간이 지날수록 주름·탄력·볼륨·재생 등 전반적인 피부 고민을 개선하는 5세대 콜라겐 주사로 국내 식약처 허가와 유럽 CE 인증을 모두 완료해 안전성과 유효성을 공식적으로 입증받았다.

리트의원은 이번 올리디아 도입을 계기로 피부 노화, 자외선 손상, 잔주름 등 다양한 피부 고민에 대응할 수 있는 콜라겐 부스터 기반 맞춤형 안티에이징 프로그램을 강화하며, 환자들에게 안전하고 정직한 진료를 이어갈 계획이다.

리트의원 권민석 원장은 “올리디아는 단순한 볼륨 보충이 아닌 피부 본연의 재생을 유도하는 시술로, 기존 장비들과 병행할 때 환자 만족도를 더욱 높일 수 있다”며 “진료 철학인 순간적인 변화가 아닌, 장기적인 아름다움과 신뢰를 기반으로 한 치료를 제공해 나가겠다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

