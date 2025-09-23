라피타, 신제품 ‘멜라클린 IPL 잡티 피부톤 의료기기’ 론칭

신제품 ‘멜라클린 IPL 잡티 피부톤 의료기기’. 라피타 제공

뷰티 디바이스 전문 브랜드 라피타가 기미·잡티·피부톤을 개선하는 2025년 신제품 ‘멜라클린 IPL 잡티 피부톤 의료기기’를 공식 론칭했다고 22일 밝혔다.

이 제품은 식품의약품안전처 허가를 받은 IPL 의료기기로 가정에서도 안전하고 간편하게 사용할 수 있도록 설계됐다. 소비자는 전문적인 피부 관리를 집에서도 손쉽게 경험할 수 있으며, 새로운 홈케어 트렌드를 이끌 것으로 기대된다고 회사 측은 설명했다.

멜라클린은 500~900nm의 다양한 파장대를 활용해 멜라닌 색소와 헤모글로빈을 정밀하게 타겟팅한다. 이를 통해 주변 조직 손상 없이 안전하면서도 효과적인 피부 개선을 돕는다. 또 ▲피부 밀착 시에만 작동하는 스킨센서를 통한 안전성 강화 ▲1~5단계 세밀한 강도 조절로 구현되는 맞춤형 케어 ▲충전식 무선 방식으로 언제 어디서나 가능한 간편한 사용 ▲무제한 조사 방식으로 반영구적으로 활용 가능한 내구성 등 안전성과 편의성을 모두 갖췄다.

라피타는 지난 8년간 레이저 제모기와 뷰티 디바이스로 국내 시장을 성공적으로 개척해 왔다. 이번 멜라클린 출시를 통해 단순한 뷰티 디바이스를 넘어, 피부 고민 해결에 실질적인 도움을 주는 혁신적인 홈케어 IPL의료기기로 자리매김한다는 계획이다. 회사는 이번 론칭은 국내 홈케어 뷰티 시장의 새로운 성장 동력이자, 업계를 선도하는 전환점이 될 것이라고 밝혔다.

신제품 ‘멜라클린 IPL 잡티 피부톤 의료기기’에 대한 자세한 내용은 라피타 브랜드 스토어에서 확인할 수 있다.

라피타 관계자는 “멜라클린은 소비자들의 피부 고민 해결에 도움을 주는 의료기기”라며, “이번 론칭을 통해 국내 홈 케어 시장의 수준을 한 단계 끌어올리고, 더 많은 고객이 전문적인 피부 케어를 합리적으로 경험할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

이정인 기자 lji2018@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]