리정, 속옷 화보서 강렬한 춤동작과 시크한 분위기 선보여

댄서 리정이 매거진 ‘코스모폴리탄’ 9월 디지털 커버로 다시 한 번 눈부신 변신을 선보였다. 사진 = 코스모폴리탄

댄서 리정이 매거진 ‘코스모폴리탄’ 9월 디지털 커버로 다시 한 번 눈부신 변신을 선보였다.

이번 화보는 리정의 독보적인 춤 세계와 브랜드 베리시(Verish)가 만난 첫 협업으로, 무대 위 강렬한 카리스마와 무대 밖 솔직하고 당당한 모습을 동시에 담아냈다.

사진 = 코스모폴리탄

프로젝트의 핵심 메시지는 ‘Cool Is Fit. Move In Cool’이다. 리정은 “움직임이 자유로울 때 춤은 곧 저 자신이 돼요. 동작 하나, 선택 하나가 제 태도를 보여주니까요”라며 춤에 대한 자신의 철학을 이번 캠페인에 그대로 투영했다. 있는 그대로의 ‘나’가 가장 쿨하다는 사실을 베리시의 언어로 풀어냈다.

촬영은 ‘MOVE IN COOL’이라는 테마로 진행됐다. 단순하고 정제된 배경 속에 리정의 강인하면서도 자유로운 움직임을 오롯이 담았다. 정적인 포즈와 파워풀한 댄스 동작을 오가며 카메라 앞에 선 리정은, 마치 춤으로 자신을 그려내듯 완벽한 몰입을 보여주었다. 촬영 현장은 그녀의 유연하고 단단한 에너지로 가득 채워져 멋진 움직임의 서사를 완성했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]