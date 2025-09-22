경찰, 방시혁 2차 조사 진행 중…출국금지 여부엔 “답변 어려워”

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 한 모습. 뉴시스 제공

하이브의 창업자이자 의장인 방시혁이 부정거래 의혹과 관련해 경찰의 두 번째 소환 조사를 받고 있다.

서울경찰청은 22일 정례 기자간담회에서 “오늘 오전 10시부터 방시혁 의장을 피의자 신분으로 조사 중”이라며 “압수물 분석과 관계자 진술을 토대로 추가 확인이 필요한 사안이 있어 2차 조사가 이뤄지고 있다”고 밝혔다. 다만 출국금지 여부에 대해서는 “확인해 줄 수 없다”고 말을 아꼈다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 “기업공개 계획이 없다”고 알린 뒤, 하이브 임원들이 출자한 사모펀드(SPC)에 지분을 넘긴 혐의를 받고 있다. 해당 SPC는 하이브 상장 이후 주식을 매각했고, 방 의장은 사전에 체결된 주주 간 계약에 따라 약 1900억 원의 이익을 취한 것으로 알려졌다.

이에 대해 하이브는 과거 금융감독원 조사 당시 “방 의장은 상장을 전제로 사익을 추구한 적 없다”고 해명하며 “당국의 결정을 존중하며 수사에 성실히 임하겠다”는 입장을 밝혔다.

경찰은 6월 한국거래소를 압수수색해 하이브 상장 관련 자료를 확보했으며 7월에는 하이브 본사까지 압수수색을 진행한 바 있다. 또 15일에는 방시혁 의장을 피의자 신분으로 첫 소환조사를 마쳤다.

