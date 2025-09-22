이동건, 희귀병 고백 “숨만 쉬어도 고통…송곳으로 찌르는 듯 아파”[TV핫스팟]

배우 이동건이 희귀 질환을 앓고 있음을 고백해 팬들의 걱정을 자아냈다.
21일 방송된 SBS 예능 프로그램 ‘미운 우리 새끼’ 예고편을 통해 이동건의 건강 상태가 공개됐다. 영상 속 이동건은 오른쪽 눈에 심한 충혈이 생긴 채 병원을 찾는 모습으로 등장해 시청자들의 눈길을 끌었다.
그는 제작진과의 대화에서 “한 달에 한 번꼴로 눈에 핏줄이 터지고, 숨만 쉬어도 통증이 느껴질 정도”라고 증상을 털어놨다. 이어 “통증이 심할 땐 오른쪽 승모근 아래가 마치 송곳에 찔리는 듯 아프다”고 고백했다.
이동건의 상태를 진단한 전문의는 “대한민국 인구 중 약 1%만 겪는 희귀병으로 보인다”고 밝혔다.
이 모습을 지켜보던 이동건의 어머니는 스튜디오에서 “어머, 어머 우리 아들이 왜 이래”라며 놀람과 걱정을 감추지 못했다. 아들의 건강 이상에 충격을 받은 듯 연신 눈시울을 붉혔다.
올해 45세인 이동건은 2017년 배우 조윤희와 결혼해 딸 로아를 얻었지만, 2020년 이혼했다.
