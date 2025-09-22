얼리엔트리 역대 최다 ‘14명’… KBL 신인드래프트 참가 46人 명단 발표

사진=KBL 제공

‘얼리 엔트리’ 열풍이다. 한국농구연맹(KBL)은 22일 “오는 11월14일 열리는 ‘2025 KBL 신인선수 드래프트’에 최종 46명이 참가한다”고 밝혔다.

이 명단에 따르면, 올해 신인선수 드래프트에는 연세대 이규태, 건국대 프레디 등 졸업 예정 선수 29명이 참가한다.

눈여겨 볼 건 이뿐만이 아니다. 바로 조기 신청 선수들이다. 고려대 문유현을 필두로 연세대 이유진과 삼일고 양우혁 등 조기 신청 선수 14명이 참가 신청한 것. 이는 KBL 역사상 가장 많은 얼리 엔트리의 프로 무대 도전이다.

일반인 참가자는 제출한 서류 및 경기영상을 경기위원회가 검토한 결과 임동일, 김민규, 안다니엘 등 3명의 선수가 최종 명단에 이름을 올렸다.

최종 공시된 신인선수 드래프트 참가자는 10월16일 드래프트 컴바인에 참가해 신장, 점프력, 윙스팬 등 신체와 운동 능력을 측정한다.

이어 순위 추첨 행사는 오는 11월7일 KBL센터에서 열리며, 일주일 뒤인 14일 잠실학생체육관에서 트라이아웃과 선수 지명 행사가 열릴 예정이다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]