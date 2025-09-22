코스모시 ‘the a(e)nd’, 전곡 타이틀곡 승부수

글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 컴백 예열에 불을 지폈다.

코스모시는 최근 공식 SNS 채널을 통해 첫 번째 미니앨범 ‘the a(e)nd(디 앤드)’의 타이틀 트랙 중 하나인 ‘Princess=Kiss(프린세스 키스)’의 콘셉트 포토와 뮤직비디오 티저를 공개했다.

‘Princess=Kiss’는 트랩 드럼과 강렬한 베이스 위에 반복 퍼커션과 멜로디를 현대적으로 쌓은 스냅 장르의 곡이다. 티저에는 공간감 있는 신스와 앰비언트, 감성적 멜로디와 파워풀한 비트가 교차하는 구간이 담겼다.

이번 뮤직비디오는 미국 로스앤젤레스 현지에서 촬영돼 눈길을 끌었다. 멤버별 컷은 뷰티 광고를 떠올리게 하는 비주얼로 주목받았고, 설렘의 시작을 간결히 포착한 연출이 완성도를 높였다.

24일 발매되는 ‘the a(e)nd’는 ‘시작과 끝, 그리고 그 사이’에서 마주하는 감정과 성장을 그리는 앨범으로, 아웃트로를 제외한 전곡이 타이틀곡으로 구성됐다. 코스모시는 이번 컴백 활동을 통해 그간 선보여 온 서사와 음악적 색을 한층 공고히 할 전망이다.

5곡의 신보 타이틀 뮤직비디오를 순차적으로 공개하며, 비주얼 윤곽을 드러내고 있는 코스모시. 컴백을 기점으로 국내외 활동 반경을 넓혀 나갈 ‘글로벌 루키’ 코스모시의 행보에 뜨거운 관심이 모인다.

