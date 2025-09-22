매직스트로베리사운드, 음악으로 하나되는 ‘미팅룸’…4회차 성료

매직스트로베리사운드와 스포티파이가 함께하는 큐레이티드 공연 'MEETING ROOM'의 4회차 무대가 성황리에 마무리됐다.

매직스트로베리사운드는 지난 20일 서울 마포구 서보미술문화공간에서 'MEETING ROOM 004 : 김승주, Marrakech, A Wordless Orange'를 개최했다.

'MEETING ROOM'은 매직스트로베리사운드가 큐레이션하고, 스포티파이가 파트너로 함께하는 시리즈 공연이다. 여러 사람이 모여 아이디어를 나누는 회의실처럼, 국내외 아티스트와 관객이 한자리에 모여 새로운 이야기를 만들어가는 장으로 자리매김했다.

네 번째 공연에는 만화적인 사운드와 스토리텔링으로 독창적인 세계관을 구축해온 김승주, 누 디스코 기반의 얼터너티브 팝으로 댄서블한 리듬을 표현하는 듀오 마라케시(Marrakech), 현실 너머의 풍경을 비언어적으로 묘사하는 중국 3인조 밴드 A Wordless Orange가 함께했다. 각기 다른 색깔의 음악이 한데 어우러져 장르와 국경의 경계를 뛰어넘는 무대를 완성했다.

'MEETING ROOM'은 지난 5월 'MEETING ROOM 001 : 사뮈, 지윤해, Enfants'을 시작으로 다브다, Door Plant, 컨파인드 화이트, Me and My Sandcastle 등 일본, 태국, 중국 등 아시아 전역의 밴드와 교류를 이어오며 관객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

뿐만 아니라 스포티파이의 스폰서십으로 제작된 'MEETING ROOM' 플레이리스트는 앱과 소셜 계정을 통해 공연 출연진의 음악을 국내외 리스너에게 소개했다. 더불어 이번 회차에는 영국 의류 브랜드 프레드페리(Fred Perry) 역시 스폰서로 참여, 국내 출연진들이 해당 브랜드의 의상을 입고 무대에 올라 눈길을 끌었다.

한편, 매직스트로베리사운드는 앞으로도 국내 아티스트와 해외 아티스트가 함께하는 정기적인 시리즈 공연을 이어가며 아시아 음악 시장의 확장과 교류에 앞장설 계획이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

