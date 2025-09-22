남지현, 비키니로 뽐낸 탄탄 몸매…건강미 넘치는 비주얼

걸그룹 포미닛 출신 남지현이 여유로운 근황을 전했다. 사진 = 남지현 SNS 계정

걸그룹 포미닛 출신 남지현이 여유로운 근황을 전했다.

남지현은 21일 자신의 SNS에 “3달 뒤면 새로운 해라니. 2025를 돌이켜보기”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

그는 “운이 따라줘야 하는 직업에서 정직한 운동의 매력을 느껴서. 나의 새로운 발걸음을 용기내어 더했는데 열심히 한만큼 알아주셔서”라며 “함께해주셔 감사하다는 마음과 경쟁이 치열한 우리나라에서 정말 합심하고 협력 하는 문화를 만들고 싶다는 마음도 들곤 했네요”라고 전했다.

이어 “걸그룹 생활을 하면서 느꼈던 수많은 마음들 중에 하나의 별이 반짝 반짝 빛나는 것도 좋지만, 그것이 함께할 때 더 눈부실 수 있다는 걸, 더 멀리 갈수 있다는 걸 배웠기 때문에”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 남지현은 해외의 한 휴양지를 찾아 야외 수영장에서 휴식을 즐기고 있는 모습이다. 특히 흰색 비키니 위에 시스루 커버업을 더해 감각적인 스타일을 완성했으며, 테이블에 앉아 먼 곳을 응시하는 모습에서는 그녀의 건강미 넘치는 몸매가 돋보였다.

탄탄한 복근 라인과 군살 없는 몸매, 자연스러운 볼륨감을 자랑하며 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

한편, 남지현은 2009년 포미닛으로 데뷔했으며, 현재는 바레 강사로 활동 중이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

