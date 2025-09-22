치어리더 이다혜, 황금비율 몸매에 과즙美 터지는 비주얼

사진= 이다혜 SNS

치어리더 이다혜(26)가 최근 인스타그램에 공개한 촬영 사진으로 섹시하면서도 상큼한 매력을 동시에 드러냈다.

18일 이다혜는 자신의 인스타그램 계정에 여러 장의 촬영 현장 사진을 올렸다. 사진 속에는 노란색 세일러복 스타일의 교복 의상을 입고 다양한 포즈를 취한 모습이 담겨 있다. 반묶음 포니테일 헤어스타일과 글리터 메이크업을 활용해 장난기 있는 표정을 지으며 밝고 경쾌한 분위기를 연출했다. 또한 검정 스타킹으로 각선미를 강조해 섹시함도 놓치지 않았다.

같은 날, 그는 레드 크롭탑과 블랙 팬츠를 매치한 또 다른 스타일도 선보였으며, 군살 없이 탄탄한 몸매와 선명한 11자 복근이 돋보여 보는 이의 시선을 사로잡았다.

이다혜는 기아 타이거즈 치어리더로 데뷔한 이후 국내에서 활동하다가, 치어리더 최초로 해외무대에 진출하며 화제를 모았다. 현재는 대만의 웨이치안 드래곤즈 치어리더로 활동 중이며 지난해에는 싱글 ‘HUSH’를 발매하는 등 가수로서도 활동하고 있다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

