박진영·스키즈 승민, ‘9월22일 생일’ 맞아 1억원 기부

9월 22일 태어난 배우 겸 갓세븐 멤버 박진영과 스트레이 키즈 승민이 생일 맞이 기부로 온기를 전했다.

22일 박진영 소속사 BH엔터테인먼트는 “박진영이 생일을 맞아 국제아동권리 NGO 세이브더칠드런을 통해 아동 식사지원에 1억 원을 기부했다”고 밝혔다. 이번 후원은 특별히 다가오는 추석 명절을 앞두고 저소득층가정 아동들에게 따듯한 식사를 선물하고자 하는 마음을 담아 결정됐다.

박진영은 "많은 팬분들의 사랑과 응원 속에서 계속 나아갈 수 있다고 생각하는데, 그간 보내 주신 큰 사랑을 어떻게 돌려드릴 수 있을까 고민해 왔다”며 “아이들의 웃음을 지켜주는 일에 조금이라도 함께할 수 있어 감사하며, 앞으로도 성실하게 최선을 다해 연기하고 노래하겠다”는 메시지를 전했다.

후원금은 경제적 및 양육 환경의 어려움으로 결식 위기 또는 돌봄 공백에 놓인 아동 가정에 특별 식사를 제공하고, 주방 환경을 개선하는 데 사용될 예정이다. 박진영은 2023년 2월 튀르키예·시리아 지진 긴급구호에 3000만 원을 후원하며 세이브더칠드런 아너스클럽 정회원으로 위촉됐다.

같은 날 생일을 맞은 스트레이 키즈 승민도 1억 원을 기부하고 희망을 나눴다. 승민은 아동복지전문기관 초록우산에 기부금 1억 원을 전달했다. 승민이 전한 따스한 마음은 초록우산의 가족돌봄아동지원사업에 사용될 예정이다.

소속사를 통해 "어린 나이에 가족을 위해 어른처럼 버텨내야 하는 아이들이 잠시라도 마음의 짐을 내려놓을 수 있었으면 하는 바람”이라고 전한 승민은 “아이들의 어깨를 조금이나마 가볍게 하고 미래를 꿈꿀 수 있는 힘이 됐으면 좋겠다”는 소감을 밝혔다.

승민 역시 꾸준한 기부 활동으로 선한 영향력을 펼치며 팬들에게 받은 사랑을 뜻깊게 되돌려 주고 있다. 지난해 생일에도 초록우산의 자립준비청년지원사업에 1억 원을 기부했고, 올해 4월에는 스트레이 키즈 멤버들과 함께 울산·경북·경남 지역 산불 피해 긴급 구호에 써달라며 희망브리지 전국재해구호협회와 사회복지법인 월드비전에 총 8억 원의 성금을 쾌척한 바 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

