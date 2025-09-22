‘35주년’ 신승훈 “마지막 앨범이라 생각…현재진행형 가수이고 싶었다”[SW현장]

데뷔 35주년을 맞은 가수 신승훈이 새 앨범으로 ‘현재진행형’ 가수임을 증명한다.

22일 서울 강남구 노보텔 앰버서더에서 가수 신승훈의 정규12집 발매 기념 기자간담회가 열렸다. '신시얼리 멜로디즈(SINCERELY MELODIES)'는 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 약 10년 만에 선보이는 정규 앨범이다. '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 앨범명의 의미처럼 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 진정성을 높였다.

이날 신승훈은 직접 친필로 작성한 큐카드를 들고 등장해 토크쇼 형식의 간담회를 이끌었다. 그는 “35주년이라고 리메이크 앨범을 내고 과거 발매곡을 기념하고 축하하고 싶지 않았다. 11곡 신곡으로 다 채워서 현재진행형 가수임을 보여드리고 싶었다”고 앨범 발매 소감을 전했다.

컴백에 앞서 음악 예능 ‘불후의 명곡’을, 23일에는 ‘더 시즌즈’ 촬영을 앞두고 있다. 신승훈은 “설레기도 반갑기도 하다. 며칠 전에 ‘불후의 명곡’ 촬영했는데, 관객분들이 반가워해주셔서 너무 죄송했다. 이들과 동떨어져있었던 것 같다. 컴백 활동을 하며 후배들도 만나고 즐겁게 활동할 생각에 설렘 반 기대 반”이라고 말했다.

그간의 앨범을 통해 사랑 고백, 슬픔 등 감정을 전하는 메신저 역할을 했다면, 이제 그간 못했던 이야기들을 전하고 싶어졌다고. 신승훈은 “이번 앨범에는 아릅답던, 치열했던, 사랑도 사람도 우정도 삶에 대한 이야기도 있다. 그런 이야기를 꺼내야겠다고 생각했다. 이 모든 감정에 대한 정의를 내보고 싶었다. 멜로디에 입혀보고 싶어 표현을 많이 했다. 감회가 남다르다”고 소개했다.

이어 신승훈은 “진심을 다해 앨범을 만들었다. 이번 앨범이 마지막이라 생각하며 곡을 썼다. 이제는 예전의 그 열정이 사라지고 무뎌짐이 찾아왔다. 전곡을 쓸 수 있는 마지막 앨범이 될 것 같아 곡을 썼다. 마치고 보니 진정성 있더라. 그래서 앨범명을 신시얼리 멜로디즈로 정했다”고 소개했다.

‘신시얼리 메모리즈’는 3년 전부터 기획된 앨범이다. 그는 “데뷔 35주년이니 더 많은 생각을 해야겠다는 생각에 3년 전부터 이 앨범을 기획하고 준비했다. 집에서 모든 곡을 썼는데, 곡이 잘 안나와서 근교에 가서 진짜 송캠프를 열었다”고 했다. 곡을 쓰기 위한 제주도 한달살이에서는 무려 열 두 곡이 나왔다. 신승훈은 “바다 앞에서 들었을 때와 서울에 올라와서 모니터링 하면 다를 것 같았는데, 그 중 여덟 곡은 앨범에 수록할 수 있겠더라. 이번 앨범에 실었다. 가평, 양평, 홍천에서 작업한 각각 한 곡씩 추가해서 11곡이 됐다”고 작업 비화를 전했다.

전곡이 타이틀곡이 될 법한 곡이었다. 그중 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'는 신승훈의 삶에 대한 깊은 성찰을 담아낸 서정적인 노랫말로 구성됐다. 사랑과 이별 그 자체에 대한 신승훈만의 이야기를 전한다.

신승훈은 “말 그대로 ‘정규’이기 때문에 희로애락, 사계절을 오롯이 봐주시길 바란다. 음원시대라 앨범의 의미가 사라져 아쉽지만, 내겐 소중한 열 한 곡의 아이들을 소개할 수 있는 기회”라고 의미를 짚었다.

'SINCERELY MELODIES'에는 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'를 포함해 'She Was', 'Luv Playlist', '별의 순간', '이별을 배운다', '끝에서, 서로에게', '그날의 우리', 'With Me', 'About Time', '저 벼랑 끝 홀로 핀 꽃처럼' 등 총 11개 트랙이 수록됐다. 다양한 장르의 수록곡을 통해 또 한 번 음악적 도전에 나선다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]