OTT 소비자 피해구제 신청, 연간 최다치 경신 전망…가입 해지 위약금 분쟁 최다

OTT 서비스 관련 피해구제 접수 신청이유별 현황. 자료=유동수 의원실

OTT 플랫폼 서비스 경쟁 속에 소비자 피해구제 접수 건수가 올해 이미 59건에 달해 연간 최다치를 경신할 것으로 보인다.

국회 정무위원회 유동수 의원(인천 계양갑)이 한국소비자원으로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 2020년부터 올해 8월까지 총 318건의 OTT 구독 서비스 관련 피해구제가 접수된 것으로 나타났다.

2021년 41건이던 OTT 피해구제 접수 건수는 2024년 58건으로 증가했으며 올해 8월 말 기준 이미 59건에 달하며 기존 최다치였던 2020년(65건)의 연간 최다치를 경신할 가능성이 높아졌다.

OTT는 케이블이나 위성을 거치지 않고 인터넷망을 통해 시청자에게 직접 제공되는 디지털 배포 서비스를 의미하며 대표적으로 넷플릭스·왓챠·웨이브·티빙·디즈니플러스 등이 있다.

최근 5년간 접수된 총 318건의 피해구제 가운데 가장 큰 비중을 차지한 것은 소비자가 예약을 취소하거나 변경할 때 부과되는 계약·해제 위약금 분쟁(127 건)으로 전체의 39.9%를 차지했다 .

이외 부당행위로 인한 피해 83건(26.1%), 청약 철회 37건(11.6%), 계약불이행 24건(7.5%)과 가격·요금 21 건(6.6%), 표시·광고 6건(1.9%) 순으로 확인됐다 .

유 의원은 “최근 ‘오징어게임’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 특정 플랫폼 독점 콘텐츠가 늘어나면서 OTT 시장이 급속히 성장하고 있다” 며 “OTT 플랫폼이 단순한 양적 성장에 그치지 않고 질적 성장으로 이어지기 위해서는 소비자 보호와 신뢰 확보가 필수적”이라고 강조했다.

이어 “국내 대표 OTT 플랫폼인 티빙과 웨이브의 합병으로 가입자 1000만명대의 토종 OTT가 출범을 앞두고 있다”며 “합병 과정에서 구독 요금 인상, 서비스 제한, 품질 저하, 불합리한 해지 위약금 등 소비자 피해가 발생하지 않도록 관계기관의 철저한 감독이 필요하다”고 지적했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]