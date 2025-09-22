이하늬, 10년 운영한 기획사 ‘미등록’…“인지 못해”

사진 = 배우 이하늬가 넷플릭스 시리즈 '애마' 제작발표회에 참석한 모습. 뉴시스 제공

배우 이하늬가 설립한 연예 기획사 ‘호프프로젝트’가 약 10년간 대중문화예술기획업 등록 없이 운영돼 온 사실이 확인됐다.

22일 소속사 측은 해당 사실을 인정하며 “호프프로젝트는 대중문화예술기획업 등록 의무에 대해 충분히 인지하지 못하고 있었다”며 “최근 해당 사실을 확인한 이후 전문가의 자문을 받아 관련 규정에 따라 절차를 진행하고 있으며, 조속히 계도기간 내 등록을 완료할 예정이다”이라고 덧붙였다.

현행 대중문화예술산업발전법 제26조에 따르면, 법인 또는 1인 초과 개인사업자가 연예 매니지먼트 사업을 할 경우, 대중문화예술기획업으로 등록해야 한다. 이를 어길 시 2년 이하의 징역 또는 2,000만 원 이하 벌금형에 처해질 수 있다.

해당 기획사는 2015년 10월 ‘주식회사 하늬’로 설립됐으며, 이후 ‘주식회사 이례윤’을 거쳐 2022년 9월 현재의 사명 ‘호프프로젝트’로 변경됐다. 이하늬는 2023년 1월까지 대표이사 및 사내이사를 맡았고, 현재는 배우자의 이름으로 등기된 상태다. 이하늬는 현재도 사내이사로 등재돼 있다.

한편 문화체육관광부는 최근 업계 전반의 법 준수 환경 조성을 위해 전국의 연예기획사를 대상으로 올해 12월 31일까지 일제 등록 계도기간을 운영 중이다. 문체부는 “계도기간 이후에도 등록하지 않은 업체에 대해서는 행정조사 또는 수사 의뢰 등 법적 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

