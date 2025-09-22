방송통신발전기금, 공익성 사업 줄삭감…“시청자 권리 후퇴”

더불어민주당 김우영 의원. 사진=의원실 제공

방송통신발전기금에서 공익적 가치와 관련된 사업비가 잇따라 삭감된 것으로 나타났다.

국회 과학기술정보통신위원회 소속 더불어민주당 김우영 의원( 서울 은평을 )은 19일 방송통신발전기금에서 공익적 가치와 관련이 있는 사업비의 잇따른 삭감 내역을 찾아냈다고 밝혔다.

김우영 의원실이 방송통신위원회로부터 받은 최근 5년간 방송통신발전기금 사용 내역에 따르면 사회적 약자 지원과 지역·시민 방송 활성화 사업이 줄줄이 삭감됐다. 특히 ▲2023년 청각장애인용 자막·수어방송시스템 개발사업 전액 삭감 ▲2024년 공동체라디오 방송콘텐츠 경쟁력 강화사업 전액 삭감 ▲2025년 시청자방송참여 활성화지원 사업 예산 삭감은 공익성 약화라는 심각한 우려를 낳고 있다고 설명했다.

방송 자막과 수어 제공은 단순한 복지가 아니라 헌법상으로 보장된 정보 접근권이지만 2023년부터 3년간 예산이 전액 삭감되면서 장애인들의 방송 기본권을 제약했다. 김 의원은 “장애인의 방송 접근성은 포용사회로 가기 위한 우리 사회의 최소한의 약속인데 이마저도 지켜지지 못한 대표적 사례”라고 지적했다 .

공동체라디오는 지역 주민들이 자발적으로 목소리를 담아내고 지역 소식을 가장 신속하게 전달하는 밀착형 수단이지만 2024년 예산이 전액 삭감되면서 지역 주민이 주도하는 마을 미디어 발전이 큰 타격을 입었다. 김 의원은 “지역공동체 문화 진흥이라는 정책 목표와 정면으로 배치되는 예산 삭감으로 인해 공공성이 크게 훼손됐다”고 우려했다 .

방송의 공공성과 다양성은 시청자의 직접 참여를 통해 비로소 완성되는데 핵심 제도인 시청자방송참여활성화지원 사업 예산편성액은 2024년도 14억 4400만원에서 2025년도 12억 7600만원으로 11.6% 삭감됐다. 김 의원은 “방송을 단순히 소비하는 대상을 바라보는 예산 삭감이며, 민주적 공론장의 주체인 시청자의 권리가 후퇴했다”고 비판했다 .

방송 제작자와 시청자 간 경계가 사라져가는 추세 속에 미디어 격차 해소와 시청자 권리 증진이 중요한 과제가 됐지만, 오히려 공익적인 사업의 예산 삭감은 시대적 요구에 역행한다는 비판이다. 김 의원은 “방송통신발전기금이 본래 목적인 정보격차 해소와 사회적 약자 보호, 공동체 문화 진흥과 시청자 권리의 증진에 기여해 공공성의 토대를 바로세우도록 철저히 점검하겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

