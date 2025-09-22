대학생들이 직접 나섰다... 코카-콜라 ‘원더플 캠페인’과 함께 만드는 캠퍼스 속 보틀투보틀 순환경제

한국 코카-콜라 캠퍼스 챌린지 홍보 이미지.한국 코카-콜라 제공

한국 코카-콜라가 매해 진행하고 있는 소비자 동참형 자원순환 ‘원더플 캠페인’이 GS25와 협력해 ‘캠퍼스 챌린지’를 새롭게 신설했다. 9월부터 전국 30여 개 대학을 대상으로 캠퍼스 내 투명 음료 페트병 수거 활동을 운영하며, 학생들과 함께 ‘보틀투보틀’ 문화 확산을 이끌어 나갈 계획이다. 한국 코카-콜라 제공

