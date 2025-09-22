‘더 스타라이트’, 네네치킨과 컬래버…쿠폰 등 혜택

더 스타라이트와 네네치킨이 협업해 다채로운 혜택을 제공한다. 컴투스 제공

컴투스 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘더 스타라이트’가 네네치진과 손을 잡고 다채로운 혜택을 제공한다.

컴투스는 더 스타라이트의 출시를 기념해 국내 대표 치킨 프랜차이즈 네네치킨과 함께 컬래버레이션을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 제휴 이벤트는 오는 11월 4일까지 열린다. 네네치킨 전용 스노윙 세트 3종 출시, 게임 쿠폰 지급, 치킨 할인 코드 제공, 경품 추첨 등 다양한 혜택을 선사한다.

우선 네네치킨에서 컬래버레이션 전용 세트 메뉴인 차원을 넘어선 스노윙 세트, 더 스타라이트 세트, 멀티버스 세트 등 3종을 선보인다. 해당 세트를 주문하면 더 스타라이트 장패드 증정 이벤트에 응모할 수 있다.

네네치킨 홈페이지 또는 앱에서 주문하면 더 스타라이트 게임 쿠폰도 지급한다. 일반 메뉴 주문 시 일반 아이템 쿠폰, 전용 스노윙 세트 주문 시 스페셜 아이템 쿠폰을 제공한다.

이 외에도 더 스타라이트 공식 커뮤니티에서 선착순 대상 특별 할인 코드를 제공하는 등 다양한 혜택을 선사한다.

한편 더 스타라이트는 여러 차원이 얽힌 멀티버스 세계에서 선택받은 영웅들이 스타라이트를 찾아 나서는 여정을 그린 MMORPG다. 정성환 총괄 디렉터의 소설 4편을 바탕으로 한 깊이 있는 서사, 전략적 전투 설계와 언리얼 엔진 5 기반 그래픽이 더해져 장르의 감성을 최신 기술로 담아낸 작품으로 출시 전부터 주목받고 있다.

정식 서비스 시작과 함께 애플 앱스토어 인기 순위 3위를 달성하고, 하루만에 구글 플레이 스토어 인기 게임 순위 정상에 오르며 쾌조의 스타트를 끊었다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

