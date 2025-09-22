“댕냥이 가려움증 개선하는 식이관리법은?”… 우리와, 수의사 웨비나 개최

동물병원 전용 멀티 기능 처방식 브랜드 V.O.M RX가 개최하고 김효진 24시센트럴동물메티컬센터 내과 원장이 강연에 나서는 반려동물 소양감 식이 관리 웨비나 포스터. 우리와주식회사 제공

토종 펫푸드 업체 우리와의 동물병원 전용 멀티 기능처방식 브랜드 브이오엠 알엑스(V.O.M RX)가 개와 고양이의 소양감(가려움증)에 대한 식이관리를 주제로 웨비나를 연다고 22일 밝혔다. 웨비나는 온라인세미나를 뜻한다.

오는 29일 국내 최대 수의사 웨비나 플랫폼 아이해듀에서 무료로 진행되는 이번 온라인 세미나는 24시센트럴동물메디컬센터 내과 원장이자 건국대학교 수의과대학 겸임교수인 김효진 원장이 강연을 펼친다. 김 원장은 반려동물에서 흔히 나타나는 소양감 동반 피부질환을 진단 가이드라인에 따라 체계적으로 살펴보고, 알레르기성 피부질환 관리의 최신 트렌드와 식이 관리법을 임상적으로 소개할 예정이다.

이번 강연의 주요 아젠다는 가려움증을 가진 개에서의 진단적 접근법, 가려움증 관리를 위한 주요 전제 : 피부장벽 및 세균 불균형, 소양감 관리를 위한 치료법, 경구제·주사제·외용제·식이 관리·ASIT 및 기타 치료, 가려움증을 가진 고양이에서의 진단적 접근법, 고양이 알레르기 질환의 특징, 고양이 알레르기 질환 치료의 특이점이다.

아울러 알레르기성 피부질환과 스트레스 관리에 특화된 해당 제품인 ‘V.O.M RX 안티프루라이틱 캄’을 소개한다. 해당 제품은 서울대에서 아토피 치료 기능성 물질의 아토피 in vitro/in vivo 모델을 이용한 기능성 평가 실험을 통해 임상을 진행한 처방식 사료다. 특허 원료인 감초추출물, 햄프시드 오일, 포스트바이오틱스가 장내 환경을 개선하며 피부 염증 및 소양감을 감소시킨다.

우리와는 이번 웨비나 수강 후 설문조사에 참여한 수의사 중 20명을 추첨, 해당 제품과 스타벅스 음료 교환권을 증정한다. 강의 등록 및 시청은 아이해듀 홈페이지를 통해 가능하며, 강연 당일 원하는 시간에 시청할 수 있다.

브랜드 관계자는 “이번 웨비나를 통해 반려동물 소양감 관리에 대한 최신 지견을 공유하고, 수의사들이 임상 현장에서 바로 활용할 수 있는 실질적 솔루션을 제공할 것”이라고 말했다.

한편 우리와는 V.O.M RX 포함 다양한 펫푸드를 최첨단 설비와 기술력을 갖춘 제조시설 우리와 펫푸드 키친에서 생산 중이다.

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]