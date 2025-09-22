‘2025 대한민국 게임대상’ 11월12일 개최

2025 대한민국 게임대상 로고. 한국게임산업협회 제공

한국게임산업협회는 올해를 빛낸 게임을 선정하고 게임산업의 한 해를 결산하는 ‘2025 대한민국 게임대상’이 오는 11월12일 부산에서 개최한다고 22일 밝혔다.

문화체육관광부가 주최하고, 한국게임산업협회가 주관, 전자신문과 스포츠조선이 후원하는 이번 행사는 본상(대상·최우수상·우수상·기술창작상)·인기게임상·인디게임상 등 총 13개 부문을 시상한다.

올해로 서른 번째를 맞이하는 게임대상은 한 해를 빛낸 국내 게임과 게임산업 전반의 성과에 대한 시상을 통해 게임산업의 활성화를 지원하고자 개최된다.

2025 대한민국 게임대상은 대국민·미디어 투표의 점수 비중을 높이는 등 평가방식 일부 개편을 통해 게임이용자들의 목소리를 한층 더 반영한다. 또한, 시상 이후 점수를 누리집에 공개하여 시상식의 투명성을 높일 예정이다.

게임대상 접수는 오늘부터 다음 달 2일까지 11일 동안 온·오프라인 상에서 진행되며, 수상작/자는 심사위원 심사 이외에 일반인 및 미디어(게임 기자 및 게임 인플루언서)의 온라인 투표(10월20일~11월10일) 결과를 반영해 최종 결정된다.

올해 게임대상은 기존과 동일하게 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 이달의 우수게임과 연계돼 진행되며, 이달의 우수게임의 부문별 수상자는 대한민국 게임대상의 후보로 자동 등록될 예정이다.

2025 대한민국 게임대상 진행 후 13일부터는 국내 최대 게임축제 ‘지스타 2025’가 열린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]