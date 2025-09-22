꽃목걸이 주인공은 누구?… 울주추석장사씨름대회, 내달 2일 개막

사진=대한씨름협회 제공

민족 최대의 명절인 추석을 맞아 ‘위더스제약 2025 울주추석장사씨름대회’가 오는 10월2일부터 8일까지 7일간 울산광역시 울주군 울주종합체육센터에서 개최된다.

대한씨름협회가 주최하고, 울주군체육회와 울산광역시씨름협회가 주관하는 이번 대회는 남자 체급별 장사전(소백급·태백급·금강급·한라급·백두급)과 여자 체급별 장사전(매화급·국화급·무궁화급), 여자부 단체전이 펼쳐지며 약 242명의 선수가 참가한다.

2일 여자부 개인전과 단체전 예선을 시작으로 3일 여자부 체급별 장사 결정전 및 단체전 결승, 4일 소백장사(72㎏ 이하) 결정전, 5일 태백장사(80㎏ 이하) 결정전, 6일 금강장사(90㎏ 이하) 결정전, 7일 한라장사(105㎏ 이하) 결정전, 8일 백두장사(140㎏ 이하) 결정전이 차례로 열린다.

모든 경기는 맞붙기(토너먼트)로 진행되며 예선전부터 준결승전까지는 3전2선승제, 남자 체급별 장사결정전은 5전3선승제, 여자 체급별 장사결정전은 3전2선승제로 결정된다. 체급별 우승자에게는 장사 인증서, 장사 순회배, 장사 트로피, 경기력향상지원금, 꽃목걸이가 주어진다.

대회 둘째 날인 10월3일, 10월5일부터 8일까지는 KBS 한국방송(KBS 1TV)에서, 10월 4일은 KBSN(KBS N SPORTS)을 통해 전국에 생중계될 예정이다. 또한 유튜브 채널 ‘샅바 티비’를 통해서 모든 경기를 실시간으로 시청 가능하다. 자세한 사항은 대한씨름협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

