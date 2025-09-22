갓세븐 영재, 서울서 亞 투어 ‘Fermata’ 포문

그룹 갓세븐(GOT7) 멤버 겸 솔로가수 영재가 2025 아시아 투어 'Fermata'의 시작을 알리는 서울 공연을 성공적으로 마무리했다.

지난 9월 20일과 21일 양일간 명화 라이브홀에서 열린 이번 공연은 일찌감치 전석 매진을 기록하며 팬들의 뜨거운 기대와 관심을 증명한 가운데 영재는 더욱 깊어진 음악적 역량과 다채로운 퍼포먼스를 선보이며 팬들에게 잊지 못할 시간을 선물했다.

밴드 라이브 연주가 더해져 풍성한 사운드를 선사한 이번 서울 공연은 영재의 솔로 음악 세계를 한층 더 깊이 있게 조명하는 자리였다. 영재는 자신과 팬들이 온전히 교감하는 특별한 순간들을 만들었고, 팬들은 영재의 폭넓은 음악적 스펙트럼을 직접 경험하며, 그의 진솔한 보컬과 감각적인 무대 연출에 깊이 몰입했다.

명화 라이브홀을 가득 채운 팬들의 열기 속에 영재는 기존 발표곡들을 투어 콘셉트에 맞춰 새롭게 편곡하여 신선함을 더했다. 이번 공연에서는 오직 현장에서만 만날 수 있는 특별한 무대들이 연출되어 팬들의 만족도를 높였다.

이번 공연의 첫날인 20일에는 영재의 생일을 기념하는 깜짝 이벤트가 펼쳐져 감동을 더했다. 영재는 예상치 못한 팬들의 생일 축하에 환한 미소로 화답하며 깊은 감동을 표했다.

서울 공연을 성공적으로 마친 영재는 오는 10월 3일 홍콩 AXA Dreamland, 10월 18일 타이베이의 'Next TV No.1 Studio', 그리고 10월 25일과 26일 방콕의 'Thunder Dome'에서 아시아 팬들과의 만남을 이어갈 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

