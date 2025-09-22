윤서빈, 신곡 'Strawberry Candy'로 11개월만 컴백…직접 프로듀싱 참여

가수 윤서빈이 신곡으로 돌아온다.

앤드벗 컴퍼니 소속 윤서빈은 오늘(22일) 신곡 'Strawberry Candy'를 발매하며 약 11개월 만에 컴백한다.

신곡 발매에 앞서 지난 19일, 21일에 걸쳐 공개된 뮤직비디오 티저 2편에는 신곡 분위기를 엿볼 수 있는 다양한 장면과 음원 일부가 담겨 팬들의 기대감을 높였다. 윤서빈은 벽화 앞에서 힙한 매력을 발산하거나, 헤드폰을 목에 걸고 한층 더 물오른 비주얼을 자랑하며 시선을 사로잡았다.

또한 여자 주인공과 서로를 바라보며 햇살을 맞는 로맨틱한 모습, 어딘가 아련한 표정으로 벤치에 앉아 있는 모습 등 다채로운 감정 연기를 펼치며 몰입도를 높였고 하트 모양의 붉은 사탕을 여자 주인공과 나눠 먹으며 사랑스러운 분위기를 연출하는 모습 등으로 팬들의 마음을 설레게 했다.

이와 함께 행복한 연인의 모습부터 홀로 아련한 표정으로 서 있는 모습, 사랑의 달콤함을 상징하는 하트 사탕이 깨져 있는 마지막 장면까지 다채로운 감정선을 담아낸 만큼 곡의 콘셉트와 본편에 대한 궁금증을 자아냈다.

윤서빈의 신곡 'Strawberry Candy'는 UK Garage 사운드를 기반으로 한 새로운 무드의 음악으로 윤서빈의 또 한 번의 변신과 힘찬 도약을 알리는 곡이다. UK Garage 특유의 드럼 패턴과 반복되는 기타 테마가 어우러져 팝적인 세련됨과 중독적인 리듬감을 동시에 선사한다.

특히 2-Step 엇박 비트와 묵직한 베이스 라인 위에 청량하면서도 몽환적인 윤서빈의 보이스가 더해져 달콤한 여운과 자유로운 에너지를 느껴볼 수 있으며 이와 동시에 한층 확장된 그의 음악 세계를 만나볼 수 있다.

뿐만 아니라 이번 곡은 윤서빈이 작업 초기 단계부터 마무리까지 모든 프로듀싱 과정에 함께하며 특별히 더 많은 애정을 쏟은 곡이기에 더욱 의미가 깊으며, 이번 신곡을 통해 그동안 그가 보여주었던 음악적 색깔과 새로운 시도를 모두 담아낸 만큼 아티스트로서 한층 더 성장한 면모를 보여줄 것으로 기대된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

