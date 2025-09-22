폭스바겐코리아, ‘아틀라스 캠핑 크루(Atlas Camping Crew)’ 모집

폭스바겐코리아가 대형 SUV ‘아틀라스’와 함께 가을 캠핑을 즐길 인플루언서 홍보대사 ‘아틀라스 캠핑 크루(Atlas Camping Crew)’를 모집한다.

이번 프로그램은 캠핑을 즐기는 인플루언서들과 함께 아틀라스의 매력을 널리 알리기 위해 마련됐다. 폭스바겐 아틀라스는 동급 최대 수준의 넓은 공간과 최대 7명이 안락하게 탑승할 수 있는 시트 구성, 기본 장착된 견인 장치 등 레저 아웃도어 라이프스타일에 특화된 사양을 갖춘 폭스바겐의 대형 SUV다.

‘아틀라스 캠핑 크루’에 선발된 6명의 인플루언서는 10월부터 12월까지 폭스바겐 아틀라스와 함께 다양한 아웃도어 활동을 체험하며 블로그, 유튜브 등 개인 SNS 채널을 통해 아틀라스 라이프스타일 콘텐츠를 공유하며 홍보대사 역할을 맡게 된다.

폭스바겐코리아는 선발된 캠핑 크루와 함께 10월 중 그룹 캠핑을 진행하며, 이후 인플루언서들이 아틀라스를 타고 자유롭게 캠핑을 떠날 수 있도록 시승 기회를 제공한다. 3개월 간의 활동을 마친 뒤에는 심사를 거쳐 우수 활동자에게 최대 100만 원 상당의 리워드를 제공할 계획이다.

신동협 폭스바겐코리아 마케팅 커뮤니케이션 상무는 “폭스바겐 아틀라스는 넓은 공간과 특화 사양을 통해 아웃도어 라이프스타일을 완성하는 대형 SUV”라고 설명하며, “멋진 콘텐츠로 아틀라스의 매력을 알릴 캠핑 인플루언서분들의 많은 참여를 기대한다”라고 전했다.

폭스바겐 ‘아틀라스 캠핑 크루’는 캠핑 및 아웃도어 활동을 즐기며 블로그, 유튜브 등 개인 SNS 채널을 공개 운영 중인 인플루언서 중 운전면허를 보유한 사람이라면 누구나 지원할 수 있다. 참여를 희망하는 사람은 오는 10월 1일(수)까지 폭스바겐코리아 공식 네이버 블로그 또는 공식 인스타그램 내 신청 링크를 통해 지원할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]