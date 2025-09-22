‘사마귀’ 은애, 섬뜩한 치매 환자 연기로 ‘신스틸러’ 활약

배우 은애가 드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출'에 첫 등장해 강렬한 존재감을 남겼다.

은애는 지난 20일 방송된 SBS 금토드라마 ‘사마귀: 살인자의 외출’ 6회에서 극중 강연중의 어머니 박선영 역으로 등장했다. 그는 알코올성 치매와 각종 질환으로 기억과 정신이 붕괴된 채 요양병원에 머무는 인물을 사실적으로 그려내며 극의 긴장감을 끌어올렸다.

이날 방송에서 차수열(장동윤)과 나희(이엘) 등 수사팀은 연쇄살인 사건의 범인으로 강연중이란 인물을 특정했고, 이후 그의 모친이 있는 요양병원을 찾았다. 그곳에서 차수열(장동윤)이 아들의 행방을 묻자, 강연중의 모친은 넋이 나간 표정으로, “현중이 우리 아들. 도망쳐야 돼. 남편이 잡으러 와”라는 의미심장한 말을 내뱉었다. 이어 “연중이가 왜 도망가야 돼요?”라는 질문에는 “달래를 죽였어. 개... 옆집 개. 멍멍이”라고 답했다. 특히 “최근 연중이를 본 적 있냐”는 물음에 “방금 전에. 또 발랐어. 계집애가 되려고 또 화장을 했어. 도망쳐”라고 말해 극의 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.

은애는 “연중아, 도망쳐”라는 대사를 무의식적으로 반복하며 과거의 충격과 두려움을 고스란히 드러내며 시청자들에게 소름 돋는 몰입감을 안겼다. 현실과 망상이 뒤섞인 혼돈 상태를 표현한 그의 열연은 서늘한 여운을 남겼다.

‘사마귀’는 과거 발생했던 연쇄살인 사건과 유사한 모방 범죄가 다시 일어나면서 펼쳐지는 이야기를 다룬 스릴러 드라마다. 극 중 고현정은 가정폭력을 일삼던 남성 5명을 살해한 ‘이유 있는’ 연쇄살인마 정이신 역을 맡아 방송 전부터 뜨거운 화제를 모았다.

최근 기획사 누마컴퍼니와 전속계약을 맺은 은애는 ‘사마귀’ 뿐 아니라 KBS2 일일드라마 ‘여왕의 집’에도 특별 출연하며 신스틸러로 활발히 활동 중이다. 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 넓혀가며 배우로서 성장세를 이어가고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]