‘1900억 부당이득 혐의’ 방시혁, 2차 경찰 출석

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석한 모습. 뉴시스 제공

방탄소년단(BTS)의 소속사 하이브의 수장이자 K-팝 대표 인물인 방시혁 의장이 사기적 부정거래 혐의와 관련해 경찰에 출석했다.

22일 오전 10시 방시혁 의장은 서울경찰청 금융범죄수사대에 피의자 신분으로 출석했다. 이는 지난 15일 공개 출석 이후 두 번째 조사다.

사진 = 방시혁 하이브 의장이 15일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대에서 조사를 받기 위해 출석한 모습. 뉴시스 제공

방 의장은 2019년 하이브가 기업공개(IPO)를 준비 중임에도 이를 숨기고, 기존 투자자들에게 “상장 계획이 없다”고 알린 뒤, 자신의 지인과 연관된 사모펀드(PEF)의 특수목적법인(SPC)에 하이브 지분을 넘긴 혐의를 받고 있다. 이 과정에서 1900억 원대의 부당 이득을 취한 것으로 보고, 경찰은 자본시장법 위반 여부를 조사 중이다.

해당 사건과 관련해 경찰은 6월 30일, 서울 영등포구 한국거래소를 압수수색하며 하이브의 상장 심사 과정에 대한 자료를 확보했다. 이후 7월 24일에는 서울 용산구에 위치한 하이브 본사를 압수수색했다.

한주연 온라인 기자 ded06040@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]