아디다스골프, 골퍼에게 꼭 필요한 것만 담았다… EQT 골프웨어 출시

아디다스골프가 90년대 초반의 스포츠와 패션의 철학을 이어받아 불필요한 요소는 제거하고 골퍼에게 꼭 필요한 것만 담아낸 본질의 스포츠웨어 ‘EQUIPMENT 골프 (이하 EQT)’를 선보인다.

골프는 전통 스포츠이지만 현대의 라이프스타일과 컬처를 반영하고 진화하면서 많은 골퍼가 필드 위에서도 패션과 스타일을 통해 자신만의 개성을 표현하고자 한다. 이러한 흐름 속에서 EQT 골프는 과거의 영감을 바탕으로 본질에 집중할 수 있도록 퍼포먼스를 위한 기술이 집약된 의류와 풋웨어를 전개한다.

EQT만의 시그니처 컬러인 그린 컬러가 눈에 띄는 이번 컬렉션은 애슬레틱한 실루엣의 폴로 셔츠, 리버서블 베스트, 쿼터 집, 쇼츠, 5패널 햇 등으로 구성했다.

풋웨어는 1993년 처음 출시된 EQT 골프화를 현대적으로 재해석한 ‘EQT 93 GOLF’를 선보이며, 일본의 슈즈 디자인 장인이자 마스터 슈메이커인 오모리 토시아키(Omori Toshiaki)와의 협업을 통해 탄생했다. 접지력이 뛰어난 TPU 스파이크리스 아웃솔, 안정성을 위한 토션 바, 그리고 편안함을 더해주는 쿠셔닝과 미드솔 전체를 감싸고 있는 부스트가 특징이다. 어퍼는 클래식한 실루엣과 퍼포먼스를 결합한 새로운 라스트가 적용됐으며, 방수 가죽으로 내구성이 탁월하다.

퍼포먼스를 위한 EQT 골프는 22일부터 공식 온라인 스토어 및 아디다스골프 청담 직영점 그리고 일부 공식 대리점을 통해 만나볼 수 있다.

