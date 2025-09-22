쿠키런:킹덤, 김영조 장인과 ‘낙화’ 컬래버

쿠키런: 킹덤이 김영조 낙화장과 아트 협업을 펼쳤다. 데브시스터즈 제공

모바일 역할수행게임(RPG) ‘쿠키런: 킹덤’이 전 세계 유저에게 한국 무형유산을 알리기 위해 국가무형유산 제136호 김영조 낙화장과 아트 컬래버레이션을 선보였다.

데브시스터즈는 오는 24일 업데이트에서 처음 등장하는 비스트 ‘사일런트솔트 쿠키’를 기념해 장인과 낙화 협업 작품을 제작했다고 22일 밝혔다.

김 장인은 낙화장 보유자이자 국내 유일의 전통 낙화 전승자다. 낙화는 달군 인두로 종이나 나무, 천 등을 지져 그림이나 글씨를 새기는 우리 전통의 공예 기법이다. 인두의 온도와 누르는 속도, 깊이에 따라 농담과 질감이 미묘하게 달라져 고도의 집중력과 섬세한 손놀림이 요구된다.

김 장인은 달궈진 인두로 종이 위에 불의 흔적을 새겨 사일런트솔트 쿠키가 상징하는 침묵을 표현해냈다. 달밤에 홀로 소금 사막을 건너는 사일런트솔트 쿠키 주위로 펼쳐진 앙상한 나무와 바위, 절벽 등 사람의 손길이 끊긴 듯한 배경은 그의 고독을 두드러지게 한다. 사일런트솔트 쿠키는 과거 연대의 가치를 전파하는 기사단장이었으나 타락한 뒤 많은 쿠키의 생명을 앗아가 신의 손으로 오랫동안 봉인됐던 캐릭터다.

김 장인은 “낙화는 긴 시간 혼자 묵묵히 연습을 해야만 숙달될 수 있는 기법이다. 현재 우리나라에서 낙화 외길을 걷는 유일한 사람으로서, 거기서 오는 무거운 책임감과 고독감이 사일런트솔트 쿠키의 쓸쓸함과 겹쳐 보였다”며 “낙화가 비록 화려하지는 않지만 한국과 전 세계 팬들이 고독의 미감을 색다르게 느껴봤으면 좋겠다”고 말했다.

쿠키런: 킹덤은 그동안 나전칠기, 분청사기, 한지공예 등 다양한 전통 무형유산 장인들과 협업해 게임 속 캐릭터를 재해석한 작품을 선보였다. 서사적인 감동을 게임 밖으로 확장하고, 전 세계 유저에게 한국의 전통 무형유산의 가치를 전파하고 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

