김필 “나에게도 필요한 이야기”…‘해피 엔드’ 직접 전한 작업기

가수 김필이 'HAPPY END'의 치열한 작업 과정과 음악 이야기를 직접 전하며 깊은 울림을 남겼다.

김필은 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 새 싱글 'HAPPY END(해피 엔드)'의 코멘터리 영상을 공개했다. 이번 영상은 약 2년 만에 선보인 신보의 제작 과정과 음악적 메시지를 아티스트 본인의 목소리로 풀어내며 리스너들과 한층 더 진솔하고 밀도 높은 소통을 공유했다.

영상 속 김필은 "앨범을 내기 전까지 심경의 변화와 환경적인 변화가 많았다. 스스로를 더 많이 돌아보는 시간을 보냈다"며 오랜 준비 과정 속 내면의 변화를 고백했다. 이어 "'HAPPY END'는 매일같이 반복되는 일상 속에서 느낀 감정의 변화와 깨달음을 담아낸 곡"이라며 반복되는 하루의 기록 속에서 건져 올린 진정한 위로의 메시지를 강조했다.

특히 이번 코멘터리 영상은 단순한 작업 비하인드를 넘어 음악에 담긴 의미와 팬들에게 전하고자 한 메시지까지 담아냈다. 김필은 "제가 하고 싶은 이야기보다는 듣는 분들에게 남을 수 있는 메시지에 더 포커스를 뒀다. 저에게도 필요한 이야기라면, 다른 누군가에게는 반드시 필요한 이야기일 것"이라며 팬들과의 교감에 집중하는 태도를 드러냈다.

또한 "반짝반짝 빛나야만 청춘이 아니다. 결핍과 고민 속에서 치열하게 살아가는 지금도 청춘"이라 밝히며 'HAPPY END'가 단순히 아름다운 결말을 노래하는 것이 아니라 과정 자체를 긍정하고 위로하는 메시지를 품고 있음을 강조했다. 또 'HAPPY END'는 팬들이 보내온 수많은 고민과 감정들에 공감하며 쌓아온 대화의 결실이라고도 밝혔다.

마지막으로 김필은 "저의 해피엔딩은 저를 사랑하는 사람들과 함께 음악을 통해 기억되는 순간이면 충분하다"며 겸손한 바람을 전했다. 이어 "제 노래가 누군가에게 위로가 되고, 기분 좋은 9월을 맞는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.

김필은 지난 8일 'HAPPY END'를 발매하고, 깊이 있는 음악적 행보를 이어가고 있다.

