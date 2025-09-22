‘LoL e스포츠 15주년’…새로운 소환사의 컵 공개

과거의 모습을 담은 채 새롭게 디자인된 소환사의 컵. 라이엇 게임즈 제공

리그 오브 레전드(LoL) e스포츠 15주년을 맞아 소환사의 컵이 리뉴얼된다.

리그 오브 레전드를 개발 및 서비스하고 있는 라이엇 게임즈는 새로운 소환사의 컵 디자인을 22일 공개했다.

라이엇 게임즈는 이번 리뉴얼을 통해 2011년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십이 처음 열린 이후 15년 동안 선수들이 만들어낸 서사를 기념하고 과거 우승팀을 조명한다.

소환사의 컵은 월드 챔피언십 우승팀에게 주어지는 트로피로, 이번에 공개된 2025년 소환사의 컵은 초창기의 모습을 유지하면서도 현 시대의 감각에 맞도록 새로 디자인됐다.

무게는 이전 트로피 대비 절반 수준으로 줄어 선수들이 쉽게 들어올릴 수 있도록 제작됐으며, 트로피 하단부에는 지금까지 14번 진행된 역대 월드 챔피언십 우승팀의 이름을 각인함으로써 첫 대회부터 이어온 전통을 계승하고 과거 우승자들에 대한 존경의 마음을 표현했다. 새로운 소환사의 컵은 공식 자동차 파트너인 메르세데스-벤츠를 통해 청두 결승 무대까지 전달된다.

2025년 리그 오브 레전드 월드 챔피언십의 주제곡과 뮤직비디오 역시 전설적인 선수들과 팀들을 기념하고 이들이 그려냈던 명장면들을 조명해 지난 15년간 함께해 온 추억을 되새길 예정이다. 주제곡은 중국의 팝 싱어송라이터이자 프로듀서, 시나리오 작가 등 다방면으로 활동 중인 지이엠(G.E.M.)의 목소리로 표현됐다. 월드 챔피언십 주제곡과 뮤직 비디오는 오는 10월 중 리그 오브 레전드 공식 유튜브 채널과 전 세계 스트리밍 플랫폼에서 확인할 수 있다.

2025 월드 챔피언십 주제곡은 중국 청두 동안호 스포츠 파크 다목적 체육관에서 열리는 결승전의 오프닝 세리머니를 통해 실연된다. 이번 주제곡을 부른 지이엠(G.E.M.)을 비롯해 일렉트릭 DJ로 활동 중인 애니마가 무대에 오르며 유로비전 2023을 통해 이름을 알린 테야와 록 밴드 어게인스트 더 커런트의 보컬이자 작곡가인 크리시 코스탄자도 참여할 예정이다.

리그 오브 레전드 e스포츠 글로벌 총괄 크리스 그릴리는 “이번 월드 챔피언십은 단순한 대회를 넘어 리그 오브 레전드 이스포츠가 지난 15년 간 지나온 역사를 기념하는 자리”라며 “새롭게 재해석된 소환사의 컵을 선보이고 그 안에 역대 월드 챔피언십 우승팀을 각인함으로써 의미를 되새겼다. LoL 이스포츠 15년의 역사를 담은 주제곡과 뮤직 비디오를 통해 선수와 플레이어 모두에게 영감을 불어넣고 앞으로도 새로운 역사를 만들어 나가겠다는 각오를 다질 것”이라고 전했다.

한편 라이엇 게임즈는 15년 간의 역사를 기념하기 위한 색다른 이벤트도 진행한다. 2018년 월드 챔피언십 우승을 차지했던 인빅터스 게이밍과 2017년 소환사의 컵을 들어올린 삼성 갤럭시의 우승 기념 스킨을 위한 새로운 크로마를 25.20 패치 버전에 출시할 예정이다. 이는 지난 2019년부터 도입된 우승 스킨 크로마를 이전 우승 스킨에도 확대 적용함으로써 과거 월드 챔피언십 우승팀들을 기념하는 의미를 담았다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

