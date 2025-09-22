팔꿈치 통증 단순 근육통 아닌 테니스엘보·골프엘보 가능성은?

팔꿈치에 통증이 발생하면 단순 근육통으로 생각하고 방치하는 경우가 많다. 하지만 잦은 운동과 무리한 동작이 반복될 경우 발생할 수 있는 테니스엘보(외측상과염) 또는 골프엘보(내측상과염)를 의심해봐야 한다. 두 질환의 명칭은 스포츠 종목에서 유래했으나 실제로는 주부, 직장인, 목수·요리사 등 손목과 팔을 반복적으로 쓰는 모든 사람에게서 흔히 발생한다.

테니스엘보와 골프엘보는 팔꿈치 주변 힘줄이 반복적으로 손상되거나 미세 파열을 일으켜 발생한다. 테니스엘보와 골프엘보의 주된 원인은 손목을 굽히거나 펴는 동작에서 과도한 힘이 가해지는 것이며, 발생 위치에 따라 테니스엘보와 골프엘보로 나뉜다.

테니스엘보(외측상과염)는 팔꿈치 바깥쪽에 위치한 손목 신전근(펴는 근육)의 힘줄 손상으로 발생한다. 테니엘보는 물건을 들거나 손목을 뒤로 젖힐 때 통증이 심해지는 특징이 있다.

골프엘보(내측상과염)는 팔꿈치 안쪽의 손목 굴곡근(굽히는 근육)의 힘줄 손상으로 발생한다. 골프엘보는 걸레를 짜거나 병뚜껑을 여는 동작처럼 손목을 굽히거나 손바닥을 뒤집을 때 통증이 두드러진다는 특징이 있다.

테니스엘보와 골프엘보 두 질환 모두 초기에는 팔꿈치의 뻐근함이나 가벼운 불편감에서 시작되지만 치료 시기를 놓치면 만성 통증과 근력 약화, 일상생활 기능 저하로 이어질 수 있다. 따라서 초기에 정확한 진단과 적극적인 관리와 치료에 나서는 것이 좋다.

테니스엘보와 골프엘보 진단은 임상 증상만으로도 어느 정도 가능하지만 정확한 병변의 위치와 손상 정도를 확인하기 위해 X-ray, 초음파, MRI 등의 영상 검사가 활용된다.

먼저 테니스엘보와 골프엘보 치료의 기본은 무리한 사용을 중단하고 충분한 휴식을 취하는 것이다. 증상이 심하지 않은 초기라면 약물치료, 물리치료, 체외충격파 치료, 보조기 착용, 주사치료 등으로 대부분 호전을 기대할 수 있다. 하지만 꾸준한 보존적 치료에도 증상이 지속되거나 재발이 잦을 경우 수술적 치료가 고려될 수 있다.

테니스엘보와 골프엘보는 생활습관 관리만으로도 예방이 가능하다. 팔꿈치와 손목 스트레칭을 습관화하고 무거운 물건은 두 손으로 들어 부담을 분산하며 장시간 반복 작업 시에는 틈틈이 휴식을 취하는 것이 좋다.

정재효 신촌연세병원 정형외과 과장은 “테니스엘보와 골프엘보는 흔하지만 조기에 정확한 진단과 치료만 이뤄져도 대부분 호전이 가능하다”며 “팔꿈치 통증이 반복되거나 손목 사용 시 불편감이 지속된다면 단순 근육통으로 여기지 말고 정형외과 진료를 받는 것이 증상의 만성화를 막는 최선의 방법”이라고 설명했다.

