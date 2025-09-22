전국에서 가장 큰 동물병원 부산서 문 연다… 오늘 착공식에 박형준 시장도

전국 최대 규모의 동물병원으로 2027년 문을 열 경상국립대 부산동물병원 전경 조감도. 부산시 제공

전국 최대 규모의 동물병원이 부산에서 첫 삽을 뜬다.

부산시는 22일 오후 남구 용당동의 동명대학교 부지 내 동물병원 건립 예정지에서 ‘경상국립대 부산동물병원 건립 착공식을 연다. 동명대가 기부채납한 부지에 경상국립대가 건물을 짓고 운영할 해당 동물병원은 1만3300㎡, 연면적 9213㎡(지하 1층·지상 4층) 규모로, 전국에서 가장 큰 동물병원으로 2027년 6월 문을 열 예정이다.

이날 착공식에는 박형준 부산시장, 안성민 부산시의회 의장, 권진회 경상국립대 총장, 강경수 동명문화학원 이사장, 이상천 동명대 총장, 오은택 남구 청장, 김정기 경동건설 대표, 대한수의사회 관계자 등이 참석한다.

이곳 동물병원은 1층은 응급진료 센터·영상의학센터·일반 진료 시설, 2층은 내과 계열 진료 시설, 3층은 수술실 등 외과 진료 시설, 4층은 학생들의 교육과 실습을 위한 연구 및 교육시설, 지하 1층은 방사선 치료센터로 지어진다.

아울러 지역대학 반려동물학과와 연계해 취·창업 등과 관련된 다양한 정책·사업들을 육성하는 동시에 반려동물 건강관리 같은 관련 산업 발전을 지원하는 핵심 거점으로 활용된다.

앞서 부산시와 경상국립대, 동명대는 2022년 업무협약을 체결했다. 행정절차를 담당한 부산시는 그간 사업 타당성 검토, 비티엘(BTL) 한도액 국비 확보, 실시협약 체결, 사업 시행자 선정, 도시관리계획 결정·고시, 실시계획 인가 및 건축허가 신청 등을 진행했다.

박형준 시장은 “부산·경남 지역의 반려동물 의료 수요 증가에 대응해 수준 높은 동물 의료서비스를 제공하는 거점 병원이자 반려동물 산업 육성을 위한 기반 시설로 자리매김할 것”이라며 “반려동물 복지 증진과 산업 육성을 미래 신성장 전략으로 삼아 사람과 동물이 함께 행복한 도시를 만들겠다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

